Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 - Antena Sport

Au fost momente copleșitoare, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Cristi Manea, care a fost trimis în teren în minutul 78, a izbucnit în plâns la finalul partidei, fiind consolat de coechipieri.

Recent, fundașul Rapidului și-a pierdut mama. Acesta a fost motivul pentru care nu și-a putut controla emoțiile, după victoria cu Hermannstadt.

Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3

După fluierul final al meciului de la Sibiu, jucătorii Rapidului au mers în fața galeriei. Cristi Manea nu s-a bucura însă de victorie și nu și-a putut stăpâni lacrimile în fața suporterilor.

Fundașul giuleștenilor a fost îmbrățișat imediat de coechipierii de la Rapid, cât și de membrii staff-ului tehnic, conștienți de faptul că acesta trece printr-un moment extrem de delicat. Și fanii au reacționat și i-au scandat numele lui Manea.

Cristi Manea nu a fost în lotul Rapidului la duelul din runda precedentă cu U Cluj, după decesul mamei sale: „Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de Cristian Manea în aceste clipe grele, marcate de pierderea mamei sale.