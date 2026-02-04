Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 - Antena Sport

Închide meniul
Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3

Viviana Moraru Publicat: 4 februarie 2026, 0:08

Cristi Manea a început să plângă, după Hermannstadt - Rapid 0-3/ Captură Digi Sport

Au fost momente copleșitoare, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Cristi Manea, care a fost trimis în teren în minutul 78, a izbucnit în plâns la finalul partidei, fiind consolat de coechipieri. 

Recent, fundașul Rapidului și-a pierdut mama. Acesta a fost motivul pentru care nu și-a putut controla emoțiile, după victoria cu Hermannstadt. 

După fluierul final al meciului de la Sibiu, jucătorii Rapidului au mers în fața galeriei. Cristi Manea nu s-a bucura însă de victorie și nu și-a putut stăpâni lacrimile în fața suporterilor. 

Fundașul giuleștenilor a fost îmbrățișat imediat de coechipierii de la Rapid, cât și de membrii staff-ului tehnic, conștienți de faptul că acesta trece printr-un moment extrem de delicat. Și fanii au reacționat și i-au scandat numele lui Manea. 

Cristi Manea nu a fost în lotul Rapidului la duelul din runda precedentă cu U Cluj, după decesul mamei sale: „Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de Cristian Manea în aceste clipe grele, marcate de pierderea mamei sale. 

Familia Rapidului îi transmite sincere condoleanțe și este alături de el și de cei dragi. 

Multă putere, Cristi! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a anunțat Rapid, în urmă cu câteva zile, după pierderea suferită de Cristi Manea. 

