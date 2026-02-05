Închide meniul
Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna

Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna

Bogdan Stănescu Publicat: 5 februarie 2026, 13:14

Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna

Dennis Politic, după un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Dennis Politic (25 de ani) va fi împrumutat de FCSB în Liga 1. Gigi Becali (67 de ani) a decis să renunţe temporar la fostul căpitan al “câinilor”.

Politic va fi împrumutat la Hermannstadt până la finalul sezonului. Evoluţiile fostului jucător al lui Dinamo nu au fost cele la care se aştepta Gigi Becali.

Dennis Politic, împrumutat de FCSB la Hermannstadt

“Dennis Politic merge de la FCSB la Hermannstadt sub formă de împrumut, pentru 6 luni”, a anunţat jurnalistul Emanuel Roşu, pe pagina sa de Instagram.

Gigi Becali avea şi varianta de a-l împrumuta în Grecia pe Politic, la Panetolikos. Becali mărturisea că i-a transmis lui Mihai Stoica să îl împrumute pe Politic.

Adus în vară de FCSB de la rivala Dinamo, după o întreagă „telenovelă”, Dennis Politic nu a reușit să se impună la formația campioană. Mijlocașul s-a confruntat și cu probleme medicale, motiv pentru care a bifat 24 de meciuri, în toate competițiile, reușind să marcheze trei goluri. 

Dennis Politic s-a confruntat cu probleme medicale şi în perioada în care evolua pentru Dinamo. Atunci când l-a adus de la formaţia din Ştefan cel Mare, Becali transmitea că are un secret pentru a rezolva problemele musculare ale jucătorului. Becali a plătit 970.000 de euro şi l-a cedat gratis pe Alex Musi la Dinamo pentru a-l transfera pe Politic.

  • 1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Politic 
  • Politic mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029 
