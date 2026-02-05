Leo Grozavu, redus la tăcere de FCSB: "Ce şanse are să ne agităm, ne agităm de pomană" - Antena Sport

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.

Leo Grozavu a recunoscut superioritatea FCSB. “A fost un meci dificil, echipă bună, cu calitate. Nu am reuşit să le facem faţă. Fotbalul aşeptă greşeala adversarilor. Şi au marcat de două ori. Asta e, mergem înainte. Nu trecem prin cea mai bună perioadă, atât se poate. Era nevoie şi de sânge proaspăt, aşa a fost să fie. Botoşani a fost ani la rând la rerogradare, acum suntem mai bine. Am primit gol dintr-o fază care nu anunţa nimic. Lejeritatea noastră a dus la gol. Am fost clar inferiori”, a spus tehnicianul.

Întrebat de ce nu s-a mai agitat pe marginea terenului ca la alte partide, Leo Grozavu a dat un răspuns uimitor: “Ce şanse are să ne agităm, ne agităm de pomană. După o suspendare, eşti poate mai ponderat”.

Cât priveşte calificarea în play-off, Leo Grozazu e ponderat: “Nu mai arătăm ca echipa din prima parte a campionatului. E clar că s-au întâmplat anumite lucruri”.