Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu” - Antena Sport

Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu”

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 22:56

FCSB a obținut trei puncte importante în ceea ce privește lupta la play-off, reușind să se impună cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, pe Arena Națională din București.

Campioana României a dominat partida și a dat lovitura prin Darius Olaru, care l-a învins pe Anestis cu un șut plasat. Portarul moldovenilor le-a scos peri albi jucătorilor lui Elias Charalambous.

Darius Olaru, încrezător că FCSB va aduna puncte

Darius Olaru a fost eroul celor de la FCSB pe Arena Națională, el reușind să marcheze golul care a adus trei puncte echipei antrenate de Elias Charalambous.

Căpitanul roș-albaștrilor a vorbit după fluierul final despre programul pe care campioana României îl are, dar și despre numărul mare de ocazii irosite în acest joc.

„Un adversar bun, trebuia să ne luăm revanșa. Am văzut că am avut 14 șuturi pe poartă, omul meciului a fost portarul lor. Când ești într-o perioadă mai proastă, parcă se adună toate și nu ne-am regăsit la finalizare. Trebuie să fim mai pragmatici, pentru că și azi ne-am făcut meciul singuri greu.

Cred că ne avantajează programul, suntem obișnuiți, mi-aș dori să mai fie meciuri intermediare. Trebuie să ne revenim, am jucat pe un teren greu. Avem un meci dificil la Galați și trebuie să fim pregătiți.

Am avut noroc, a venit mingea fix la mine, nu știu cum a trecut, cred că i-am dat printre picioare adversarului. Continuăm să luptă, avem meciuri de șase puncte, trebuie să dăm tot și să obținem calificarea în play-off, acesta este primul obiectiv. Îmi place Joao Paulo, ne va ajuta. (n. r. despre Popa) Mă bucur pentru el, cine joacă, cine intră, sper să ne ajute, să fim o echipă și să ne unim, încă este o perioadă grea.

La Galați vom avea mulți suspendați, nu știu, trebuie să ne recuperăm, o să îi analizăm și mergem acolo să câștigăm”, a declarat Darius Olaru, potrivit digisport.ro.

