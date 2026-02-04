A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1! - Antena Sport

Gigi Becali l-a trimis pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu, iar Matei Popa a fost trimis între buturi. Pe lângă faptul că decizia a fost una care nu i-a căzut bine lui Ştefan Târnovanu, care cel mai probabil se va transfera din vară, măsura mai face o altă “victimă”.
Lukas Zima, care era cel de-al doilea portat în perioada în care Ştefan Târnovanu apăra, a ajuns acum a treia variantă. Portarul caută acum să plece de la FCSB, anunţă Pro Sport.
Una dintre echipele gata să-l primească este chiar fosta sa formație, Petrolul Ploiești, care însă nu-și permite să-i plătească întregul salariu. Pentru el Gigi Becali a plătit 250.000 de euro, iar pentru ploieşteni revenirea lui ar fi una importantă.
Problema o reprezintă totuşi salariul pe care portarul îl are la FCSB, de 15.000 de euro. Petrolul ar afrea să-l ia pe Zima sub formă de împrumut, iar bucureştenii să-i plătească o parte din salariu.
