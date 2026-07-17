Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toate
Handbaliștii de la Dinamo se pot înscrie și în campionatul de padel. Și-au făcut propriul turneu, iar spaniolul Pasqual este vedeta echipei.
Handbaliștii de la Dinamo se pot înscrie și în campionatul de padel. Și-au făcut propriul turneu, iar spaniolul Pasqual este vedeta echipei.
Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toateJurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toate
Jurnal Antena Sport | Miami, oraș de filmJurnal Antena Sport | Miami, oraș de film
Jurnal Antena Sport | Castelul campionilorJurnal Antena Sport | Castelul campionilor
Jurnal Antena Sport | Ce n-a văzut AmericaJurnal Antena Sport | Ce n-a văzut America
Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de MondialJurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial