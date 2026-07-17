Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toate

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Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze

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Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1

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Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze

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Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB

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VIDEO Emil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri!

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Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul