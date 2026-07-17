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Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toate

Handbaliștii de la Dinamo se pot înscrie și în campionatul de padel. Și-au făcut propriul turneu, iar spaniolul Pasqual este vedeta echipei.

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Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toate

Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toate

Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toate
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