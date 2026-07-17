Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă! Mesaj direct pentru conducerea CFR-ului: „Avem un sifon aici!”

Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul. Căpitanul de la CFR Cluj nu s-a ferit de cuvinte și a venit cu un mesaj direct pentru conducere.

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CFR Cluj are probleme uriașe înainte de debutul în noul sezon. Ardelenii nu au reușit să achite o datorie de 1,4 milioane de euro și riscă excluderea din cupele europene. De asemenea, echipa din Gruia e în pericol să nu își poată legitima jucătorii transferați în această vară, sau să intre în insolvență.

Ce a spus Mario Camora înainte de Oțelul – CFR Cluj

Având în vedere situația delicată în care se află clubul, conducerea a decis să organizeze o ședință, la care au participat președintele Iuliu Mureșan, vicepreședintele Ciprian Deac și căpitanul Mario Camora.

Jurnaliștii prezenți la conferința de presă au aflat rapid ce s-a discutat în cadrul acestei ședințe, iar, la auzul veștii, Mario Camora a răbufnit:

„Ce am vorbit cu conducerea rămâne între noi. Voi (n.r. jurnaliștii) ați știut după două minute. Înseamnă că avem un ’sifon’ aici înauntru. Din partea mea totul rămâne între mine, președinte (n.r. Iuliu Mureșan) și Ciprian Deac.