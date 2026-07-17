Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă! Mesaj direct pentru conducerea CFR-ului: „Avem un sifon aici!”

Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul. Căpitanul de la CFR Cluj nu s-a ferit de cuvinte și a venit cu un mesaj direct pentru conducere.
CFR Cluj are probleme uriașe înainte de debutul în noul sezon. Ardelenii nu au reușit să achite o datorie de 1,4 milioane de euro și riscă excluderea din cupele europene. De asemenea, echipa din Gruia e în pericol să nu își poată legitima jucătorii transferați în această vară, sau să intre în insolvență.
Ce a spus Mario Camora înainte de Oțelul – CFR Cluj
Având în vedere situația delicată în care se află clubul, conducerea a decis să organizeze o ședință, la care au participat președintele Iuliu Mureșan, vicepreședintele Ciprian Deac și căpitanul Mario Camora.
Jurnaliștii prezenți la conferința de presă au aflat rapid ce s-a discutat în cadrul acestei ședințe, iar, la auzul veștii, Mario Camora a răbufnit:
„Ce am vorbit cu conducerea rămâne între noi. Voi (n.r. jurnaliștii) ați știut după două minute. Înseamnă că avem un ’sifon’ aici înauntru. Din partea mea totul rămâne între mine, președinte (n.r. Iuliu Mureșan) și Ciprian Deac.
Orice va fi, cu siguranță că voi rămâne aici. Am rămas și când eram mai tânăr. Dacă tot vorbim de ce s-a scris, patronul a dat o declarație că se rezolvă până marți. Atunci vom aștepta până marți și sperăm că așa o să fie. Eu voi rămâne 100% aici să ajut clubul”, a spus Mario Camora.
După problemele cu banii, CFR Cluj se lovește de un alt obstacol chiar înainte de prima etapă a Ligii 1
Sezonul din Liga 1 începe în acest weekend, iar cei de la CFR Cluj se află într-o situație extrem de dificilă din cauza multiplelor probleme ce există în aceste zile la club.
Formația ardeleană are dificultăți din punct de vedere financiar și ar putea să fie nevoită să lase mai mulți fotbaliști să plece în perioada următoare, iar acum noul antrenor, Antonio Folha, se confruntă și cu alte bătăi de cap.
CFR Cluj joacă prima partidă din noua stagiune în deplasare, sâmbătă, pe terenul celor de la Oțelul Galați, iar trupa din Gruia nu va avea la dispoziție vreun fundaș centra veritabil pentru confruntarea din etapa inaugurală a Ligii 1.
Marian Huja are probleme medicale și nu poate să joace, iar Ilija Masic, celălalt fundaș central din lot, are și el o accidentare ce îl va ține departe de gazon, notează cei de la Primasport. Astfel tehnicianul portughez ar urma să fie nevoit să improvizeze și să folosească fotbaliști care nu au mai evoluat în centrul defensivei sau au făcut-o în rare ocazii.
- Gigi Becali a confirmat noul transfer de la FCSB: „Am dat mai mult de un milion”
- FC Voluntari – FC Botoșani 2-2. Ilfovenii obțin un punct dramatic în primul meci al sezonului
- Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş. Surprize uriaşe în echipa de start a roş-albaştrilor
- FCSB – FC Argeș (LIVE TEXT, 21:30). Roș-albaștrii întâlnesc echipa care i-a lăsat în play-out sezonul trecut. Echipele de start
- „Era momentul!” Florin Niță crede că Ștefan Târnovatu trebuia să plece de la FCSB! Ce sfat i-a oferit portarului