Home | Fotbal | Liga 1 | Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă! Mesaj direct pentru conducerea CFR-ului: „Avem un sifon aici!”

Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă! Mesaj direct pentru conducerea CFR-ului: „Avem un sifon aici!”

Alex Ioniță Publicat: 17 iulie 2026, 20:33

Comentarii
Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă! Mesaj direct pentru conducerea CFR-ului: Avem un sifon aici!”

Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul. Căpitanul de la CFR Cluj nu s-a ferit de cuvinte și a venit cu un mesaj direct pentru conducere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj are probleme uriașe înainte de debutul în noul sezon. Ardelenii nu au reușit să achite o datorie de 1,4 milioane de euro și riscă excluderea din cupele europene. De asemenea, echipa din Gruia e în pericol să nu își poată legitima jucătorii transferați în această vară, sau să intre în insolvență.

Ce a spus Mario Camora înainte de Oțelul – CFR Cluj

Având în vedere situația delicată în care se află clubul, conducerea a decis să organizeze o ședință, la care au participat președintele Iuliu Mureșan, vicepreședintele Ciprian Deac și căpitanul Mario Camora.

Jurnaliștii prezenți la conferința de presă au aflat rapid ce s-a discutat în cadrul acestei ședințe, iar, la auzul veștii, Mario Camora a răbufnit:

„Ce am vorbit cu conducerea rămâne între noi. Voi (n.r. jurnaliștii) ați știut după două minute. Înseamnă că avem un ’sifon’ aici înauntru. Din partea mea totul rămâne între mine, președinte (n.r. Iuliu Mureșan) și Ciprian Deac.

Reclamă
Reclamă

Orice va fi, cu siguranță că voi rămâne aici. Am rămas și când eram mai tânăr. Dacă tot vorbim de ce s-a scris, patronul a dat o declarație că se rezolvă până marți. Atunci vom aștepta până marți și sperăm că așa o să fie. Eu voi rămâne 100% aici să ajut clubul”, a spus Mario Camora.

După problemele cu banii, CFR Cluj se lovește de un alt obstacol chiar înainte de prima etapă a Ligii 1

Sezonul din Liga 1 începe în acest weekend, iar cei de la CFR Cluj se află într-o situație extrem de dificilă din cauza multiplelor probleme ce există în aceste zile la club.

Formația ardeleană are dificultăți din punct de vedere financiar și ar putea să fie nevoită să lase mai mulți fotbaliști să plece în perioada următoare, iar acum noul antrenor, Antonio Folha, se confruntă și cu alte bătăi de cap.

Unde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lorUnde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lor
Reclamă

CFR Cluj joacă prima partidă din noua stagiune în deplasare, sâmbătă, pe terenul celor de la Oțelul Galați, iar trupa din Gruia nu va avea la dispoziție vreun fundaș centra veritabil pentru confruntarea din etapa inaugurală a Ligii 1.

Marian Huja are probleme medicale și nu poate să joace, iar Ilija Masic, celălalt fundaș central din lot, are și el o accidentare ce îl va ține departe de gazon, notează cei de la Primasport. Astfel tehnicianul portughez ar urma să fie nevoit să improvizeze și să folosească fotbaliști care nu au mai evoluat în centrul defensivei sau au făcut-o în rare ocazii.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Observator
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare
Fanatik.ro
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare
20:31

VideoJurnal Antena Sport | Ce n-a văzut America
20:31

Gigi Becali a confirmat noul transfer de la FCSB: „Am dat mai mult de un milion”
20:23

FC Voluntari – FC Botoșani 2-2. Ilfovenii obțin un punct dramatic în primul meci al sezonului
20:11

Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş. Surprize uriaşe în echipa de start a roş-albaştrilor
19:58

FCSB – FC Argeș (LIVE TEXT, 21:30). Roș-albaștrii întâlnesc echipa care i-a lăsat în play-out sezonul trecut. Echipele de start
19:46

Cine va arbitra finala mică a Mondialului, dintre Franţa şi Anglia. A mai fost delegat la 3 meciuri la FIFA World Cup
Vezi toate știrile
1 Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze 2 Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1 3 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 4 Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB 5 VIDEOEmil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri! 6 Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţiaGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia
Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!