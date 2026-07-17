Jurnal Antena Sport | Ce n-a văzut America
E oficial! Președintele Trump va da trofeul suprem campioanei mondiale duminică. Slovenul care va arbitra finala mondialului a plâns ca un copil când a primit vestea.
E oficial! Președintele Trump va da trofeul suprem campioanei mondiale duminică. Slovenul care va arbitra finala mondialului a plâns ca un copil când a primit vestea.
Jurnal Antena Sport | Ce n-a văzut AmericaJurnal Antena Sport | Ce n-a văzut America
Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de MondialJurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial
Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigătorJurnal Antena Sport | Look-ul câştigător
Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesuluiJurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului
Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerămJurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm