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Jurnal Antena Sport | Ce n-a văzut America

E oficial! Președintele Trump va da trofeul suprem campioanei mondiale duminică. Slovenul care va arbitra finala mondialului a plâns ca un copil când a primit vestea.

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