Spania – Argentina, duminică, ora 22:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY), în finala Cupei Mondiale 2026

Spania și Argentina se întâlnesc duminică, de la ora 22:00, în finala Cupei Mondiale 2026, la New Jersey, confruntare care va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Meciul în care este scos în evidență duelul dintre Lamine Yamal, actualul decar de la Barcelona, și Leo Messi, fostul decar al catalnilor, e așteptat să fie unul echilibrat.

Spania – Argentina, duminică, ora 22:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

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Spania a început turneul final cu un egal surprinzător, 0-0, contra celor din Insulele Capului Verde, iar formația iberică a fost criticată pentru acest rezultat. A urmat însă un parcurs excelent pentru elevii lui Luis de la Fuente, care au bătut tot până în finală, inclusiv formații de top precum Portugalia sau Franța.