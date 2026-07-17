Spania – Argentina, duminică, ora 22:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY), în finala Cupei Mondiale 2026

Spania și Argentina se întâlnesc duminică, de la ora 22:00, în finala Cupei Mondiale 2026, la New Jersey, confruntare care va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Meciul în care este scos în evidență duelul dintre Lamine Yamal, actualul decar de la Barcelona, și Leo Messi, fostul decar al catalnilor, e așteptat să fie unul echilibrat.
Spania – Argentina, duminică, ora 22:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY
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Spania a început turneul final cu un egal surprinzător, 0-0, contra celor din Insulele Capului Verde, iar formația iberică a fost criticată pentru acest rezultat. A urmat însă un parcurs excelent pentru elevii lui Luis de la Fuente, care au bătut tot până în finală, inclusiv formații de top precum Portugalia sau Franța.
Ba mai mult, spaniolii au primit un singur gol în competiție până acum, din partea lui De Ketelaere, în victoria din sferturi cu Belgia, 2-1. Mai mulți jucători s-au făcut remarați până acum pentru iberici, iar printre ei se numără Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal sau Mikel Merino.
Argentina, la a doua finală de Cupă Mondială consecutivă
Formația antrenată de Lionel Scaloni este la a doua finală de Cupă Mondială consecutivă, asta după ce în 2022, în Qatar, a reușit să câștige trofeul după lovituri de departajare în urma duelului cu reprezentativa Franței.
Sud-americanii au avut un parcurs plin cu momente dificile, chiar dacă adversarii, pe hârtie, nu au fost cei mai grei, în afara semifinalei cu Anglia. Ajutați de sclipirile lui Leo Messi, aceștia au eliminat Capul Verde, Egipt și Elveția până la întâlnirea cu britanicii, în care au produs o remontada incredibilă pe final.
Echipele probabile la Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026
Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.
Argentina: E. Martinez – Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.
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