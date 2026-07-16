Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze

Dinamo este foarte aproape de a bifa un nou transfer în această perioadă de mercato, iar conducerea clubului pare să fi găsit soluția pentru postul de fundaș dreapta.
Gruparea din Ștefan cel Mare a ajuns la un acord pentru transferul spaniolului Dario Benavides, jucător legitimat în prezent la formația belgiană RAAL La Louviere.
Dinamo e aproape de un nou transfer
În vârstă de 23 de ani, Benavides este așteptat în România pentru a efectua vizita medicală și ultimele formalități înainte de semnarea contractului, notează cei de la TRUmedia. Deocamdată, mutarea nu a fost oficializată de Dinamo, însă toate indiciile arată că fundașul spaniol va deveni în curând noul jucător al formației alb-roșii.
Posibilul viitor fundaș al lui Dinamo este un produs al academiilor Almeria și Sevilla, iar cea mai importantă perioadă din cariera sa a fost petrecută la clubul andaluz. Benavides a evoluat în special pentru Sevilla Atletico, însă a reușit să debuteze și pentru prima echipă, bifând apariții atât în La Liga, cât și în Cupa Spaniei.
În vara anului trecut, fundașul a făcut pasul în Belgia, unde a semnat cu RAAL La Louviere. În sezonul precedent a evoluat în 20 de partide de campionat, confirmând că poate face față la nivelul primei ligi și acumulând experiență într-un campionat competitiv.
Benavides a bifat meciuri pentru Sevilla
Benavides este descris ca un fundaș de bandă cu profil ofensiv, apreciat pentru viteza sa și pentru capacitatea de a contribui atât în faza defensivă, cât și la construcția atacurilor. În plus, poate evolua și în centrul apărării, oferind antrenorului mai multe variante tactice.
Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, fundașul spaniol este cotat la 400.000 de euro și mai are contract cu clubul belgian până în vara anului 2028. De-a lungul carierei sale a adunat 67 de meciuri pentru Sevilla Atletico, trei apariții pentru prima echipă a Sevillei și 23 de partide în tricoul celor de la RAAL La Louviere.
- Transfer la FCSB! Fotbalistul din Franţa pe care îl aduce Gigi Becali
- Președintele U Cluj, anunțul momentului privind transferul lui Nicolae Stanciu! Veste excelentă pentru Gigi Becali
- Dani Coman nu are frică! Cum a prefațat duelul cu FCSB, după ce în sezonul trecut i-a învins tur-retur
- Vineri începe Liga 1. Care sunt cele mai tari transferuri făcute până acum
- FCSB are un nou număr 7! LPF a făcut anunțul