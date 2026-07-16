Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze

Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze

Mihai Alecu Publicat: 16 iulie 2026, 22:45 / Actualizat: 16 iulie 2026, 23:49

Comentarii
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze

Dario Benavides ar putea să ajungă la Dinamo. Foto: Profimemedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dinamo este foarte aproape de a bifa un nou transfer în această perioadă de mercato, iar conducerea clubului pare să fi găsit soluția pentru postul de fundaș dreapta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea din Ștefan cel Mare a ajuns la un acord pentru transferul spaniolului Dario Benavides, jucător legitimat în prezent la formația belgiană RAAL La Louviere.

Dinamo e aproape de un nou transfer

În vârstă de 23 de ani, Benavides este așteptat în România pentru a efectua vizita medicală și ultimele formalități înainte de semnarea contractului, notează cei de la TRUmedia. Deocamdată, mutarea nu a fost oficializată de Dinamo, însă toate indiciile arată că fundașul spaniol va deveni în curând noul jucător al formației alb-roșii.

Posibilul viitor fundaș al lui Dinamo este un produs al academiilor Almeria și Sevilla, iar cea mai importantă perioadă din cariera sa a fost petrecută la clubul andaluz. Benavides a evoluat în special pentru Sevilla Atletico, însă a reușit să debuteze și pentru prima echipă, bifând apariții atât în La Liga, cât și în Cupa Spaniei.

În vara anului trecut, fundașul a făcut pasul în Belgia, unde a semnat cu RAAL La Louviere. În sezonul precedent a evoluat în 20 de partide de campionat, confirmând că poate face față la nivelul primei ligi și acumulând experiență într-un campionat competitiv.

Reclamă
Reclamă

Benavides a bifat meciuri pentru Sevilla

Benavides este descris ca un fundaș de bandă cu profil ofensiv, apreciat pentru viteza sa și pentru capacitatea de a contribui atât în faza defensivă, cât și la construcția atacurilor. În plus, poate evolua și în centrul apărării, oferind antrenorului mai multe variante tactice.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, fundașul spaniol este cotat la 400.000 de euro și mai are contract cu clubul belgian până în vara anului 2028. De-a lungul carierei sale a adunat 67 de meciuri pentru Sevilla Atletico, trei apariții pentru prima echipă a Sevillei și 23 de partide în tricoul celor de la RAAL La Louviere.

Bugetul lui Cristian pentru un apartament în Cluj. A fost la 8 vizionări şi nu s-a decisBugetul lui Cristian pentru un apartament în Cluj. A fost la 8 vizionări şi nu s-a decis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
Observator
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
Premieră la CM 2026, chiar în finală! Donald Trump a luat decizia
Fanatik.ro
Premieră la CM 2026, chiar în finală! Donald Trump a luat decizia
23:49

Alex Chipciu ştie unde s-a pierdut meciul cu Dinamo Kiev: „Ne-au luat cu lama jos”
23:45

„Parcă sunt blestemat” Dan Nistor, la pământ după ce U Cluj a pierdut iar la 11 metri: „Trebuie să mergem la biserică”
23:43

Cu cine va juca U Cluj în turul 2 din preliminariile Conference League? Urmează o dublă „de foc” pentru ardeleni
23:41

VIDEOAlexandru Chipciu, desființat de un suporter după penalty-ul ratat cu Dinamo Kiev: „Fă-te antrenor”
23:29

VIDEOEmil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri!
23:20

U Cluj – Dinamo Kiev 0-0 (2-4 d. l. d.). Ardelenii, loviți de blestemul penalty-urilor. Eliminare din Europa League
Vezi toate știrile
1 Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș 2 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 3 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 4 Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…” 5 VIDEOAnglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă 6 Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni”
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!