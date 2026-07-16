Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze

Dinamo este foarte aproape de a bifa un nou transfer în această perioadă de mercato, iar conducerea clubului pare să fi găsit soluția pentru postul de fundaș dreapta.

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Gruparea din Ștefan cel Mare a ajuns la un acord pentru transferul spaniolului Dario Benavides, jucător legitimat în prezent la formația belgiană RAAL La Louviere.

Dinamo e aproape de un nou transfer

În vârstă de 23 de ani, Benavides este așteptat în România pentru a efectua vizita medicală și ultimele formalități înainte de semnarea contractului, notează cei de la TRUmedia. Deocamdată, mutarea nu a fost oficializată de Dinamo, însă toate indiciile arată că fundașul spaniol va deveni în curând noul jucător al formației alb-roșii.

Posibilul viitor fundaș al lui Dinamo este un produs al academiilor Almeria și Sevilla, iar cea mai importantă perioadă din cariera sa a fost petrecută la clubul andaluz. Benavides a evoluat în special pentru Sevilla Atletico, însă a reușit să debuteze și pentru prima echipă, bifând apariții atât în La Liga, cât și în Cupa Spaniei.

În vara anului trecut, fundașul a făcut pasul în Belgia, unde a semnat cu RAAL La Louviere. În sezonul precedent a evoluat în 20 de partide de campionat, confirmând că poate face față la nivelul primei ligi și acumulând experiență într-un campionat competitiv.