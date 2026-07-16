Emil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri!

Universitatea Cluj a părăsit Liga Europa, după ce a fost eliminată din primul tur preliminar al UEFA Europa League. Dinamo Kiev s-a impus la loviturile de departajare, după un nou 0-0.
Alex Chipciu şi Codrea au fost cei care au ratat la punctul cu var. Eliminarea l-a scos din sărite pe primarul Emil Boc, care a fost surprins înjurând de mama focului la finalul disputei.
Formația antrenată de Cristiano Bergodi va evolua mai departe în turul doi preliminar al UEFA Conference League, acolo unde va da peste norvegienii de la SK Brann.
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