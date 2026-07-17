„O cauză pierdută” Premierul cu care Donald Trump are o relaţie proastă va fi prezent la finala Cupei Mondiale

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, un critic fervent al lui Donald Trump, va asista duminică la finala Cupei Mondiale de fotbal dintre Spania şi Argentina, programată în suburbiile New York-ului, a anunţat vineri cabinetul său, potrivit AFP. Finala mare a Cupei Mondiale, Spania – Argentina, e în direct duminică, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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„Prim-ministrul va asista la finala Cupei Mondiale FIFA 2026, care va avea loc duminică în Statele Unite. Ulterior, se va deplasa în Algeria”, unde este programată de câteva zile o vizită oficială, a precizat sursa respectivă.

La MetLife Stadium, lângă New York, Pedro Sánchez se va întâlni cu Donald Trump, cu care relaţiile sunt notoriu tensionate, dar nu şi cu preşedintele argentinian Javier Milei, care a explicat joi că va urmări finala la televizor, din superstiţie. Este aşteptat şi regele Spaniei, Felipe al VI-lea.

Donald Trump va acorda trofeul Cupei Mondiale câştigătoarei finalei.

Relaţii deteriorate de la începutul anului

Relaţiile dintre Pedro Sánchez şi Donald Trump s-au deteriorat la începutul anului, după ce şeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, devenind unul dintre principalii reprezentanţi ai vocilor din Occident care s-au ridicat împotriva ostilităţilor care au cuprins Orientul Mijlociu.