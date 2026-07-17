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„O cauză pierdută” Premierul cu care Donald Trump are o relaţie proastă va fi prezent la finala Cupei Mondiale

Bogdan Stănescu Publicat: 17 iulie 2026, 20:42

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„O cauză pierdută Premierul cu care Donald Trump are o relaţie proastă va fi prezent la finala Cupei Mondiale

Pedro Sanchez şi Donald Trump, la summitul NATO de la Ankara / Profimedia Images

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Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, un critic fervent al lui Donald Trump, va asista duminică la finala Cupei Mondiale de fotbal dintre Spania şi Argentina, programată în suburbiile New York-ului, a anunţat vineri cabinetul său, potrivit AFP. Finala mare a Cupei Mondiale, Spania – Argentina, e în direct duminică, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Prim-ministrul va asista la finala Cupei Mondiale FIFA 2026, care va avea loc duminică în Statele Unite. Ulterior, se va deplasa în Algeria”, unde este programată de câteva zile o vizită oficială, a precizat sursa respectivă.

La MetLife Stadium, lângă New York, Pedro Sánchez se va întâlni cu Donald Trump, cu care relaţiile sunt notoriu tensionate, dar nu şi cu preşedintele argentinian Javier Milei, care a explicat joi că va urmări finala la televizor, din superstiţie. Este aşteptat şi regele Spaniei, Felipe al VI-lea.

Donald Trump va acorda trofeul Cupei Mondiale câştigătoarei finalei.

Relaţii deteriorate de la începutul anului

Relaţiile dintre Pedro Sánchez şi Donald Trump s-au deteriorat la începutul anului, după ce şeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, devenind unul dintre principalii reprezentanţi ai vocilor din Occident care s-au ridicat împotriva ostilităţilor care au cuprins Orientul Mijlociu.

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Chiar săptămâna trecută, cu ocazia unui summit NATO în Turcia, preşedintele american a criticat din nou politica condusă de liderul socialist de la Madrid, afirmând că Statele Unite vor „înceta orice schimb comercial” cu Spania, o „cauză pierdută” în ochii săi.

El reproşează în principal Spaniei că nu contribuie suficient la cheltuielile de apărare ale NATO şi că a împiedicat Statele Unite să utilizeze bazele militare situate în Andaluzia pentru a lansa atacuri aeriene împotriva Iranului.

În încercarea de a calma spiritele, Pedro Sánchez a lăudat la Ankara, la câteva ore după aceste critici publice vehemente, relaţiile „foarte pozitive” cu Statele Unite şi a explicat că a „vorbit despre fotbal, despre Cupa Mondială” şi „despre golf” cu liderul de la Casa Albă în cadrul unui schimb informal „politicos”.

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După finala dintre Spania şi Argentina, Pedro Sánchez se va deplasa în Algeria, în cadrul primei sale vizite în această ţară din ultimii patru ani, vizită care ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor dintre Alger şi Madrid, după ani de tensiuni.

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