Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii de la rugby au luat lecţii de jiu-jitsu brazilian - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii de la rugby au luat lecţii de jiu-jitsu brazilian
Video

Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii de la rugby au luat lecţii de jiu-jitsu brazilian

Rivalii să nu-i provoace pe dinamoviştii de la rugby. Băieţii au luat lecţii şi de jiu-jitsu brazilian şi sunt convinşi că nu le mai stă nimeni în cale.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Adi Petre, eliminat de la Survivor după 7 săptămâni în junglă

Jurnal Antena Sport | Adi Petre, eliminat de la Survivor după 7 săptămâni în junglă

Jurnal Antena Sport | Adi Petre, eliminat de la Survivor după 7 săptămâni în junglă
Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii de la rugby au luat lecţii de jiu-jitsu brazilian

Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii de la rugby au luat lecţii de jiu-jitsu brazilian

Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii de la rugby au luat lecţii de jiu-jitsu brazilian
Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv

Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv

Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu şi Simona Halep, surse de inspiraţie pentru un musical exploziv
Jurnal Antena Sport | Oltenii de naţională, sufocaţi de copii după victoria cu Slobozia

Jurnal Antena Sport | Oltenii de naţională, sufocaţi de copii după victoria cu Slobozia

Jurnal Antena Sport | Oltenii de naţională, sufocaţi de copii după victoria cu Slobozia
Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie
22:10
Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni”
22:04
„Nu se poate așa ceva”. Ilie Dumitrescu, reacție dură după ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo
21:54
Toate calculele pentru ca FCSB să prindă play-off-ul. Scenariile care pot duce campioana în primele 6 locuri
21:54
FCSB – Metaloglobus 4-1. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off
21:36
Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec!
21:26
Titularul Rapidului cere o mărire de salariu. Negocieri cu șefii giuleștenilor pentru prelungirea contractului
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 3 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026