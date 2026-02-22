Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul - Antena Sport

Închide meniul
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul

Dan Roșu Publicat: 22 februarie 2026, 8:11

FCSB

FCSB avea şanse de 93% să prindă play-off-ul cu trei victorii în ultimele trei etape, numai că rezultatele înregistrate în etapa a 28-a nu ajută deloc echipa lui Gigi Becali.

Mai precis, victoriile obţinute de CFR Cluj, 2-1 cu Petrolul, şi de U Cluj, 3-1 în deplasare cu Botoşani, au complicat foarte mult situaţia în care se află campioana en-titre. În acest monent, meciul dintre FC Argeş şi Farul este unul extrem de important pentru roş-albaştri, care se roagă pentru un pas greşit al piteştenilor.

Astfel, FCSB, care are acum 40 de puncte, poate rămâne în afara play-off, chit că se va impune în meciurile cu Metaloglobus, UTA Arad şi U Cluj, iar mai jos îţi prezentăm cele trei condiţii, ţinând cont că FCSB poate acumula maximum 49 de puncte.

Scenariul care o poate lăsa în play-off pe FCSB, chiar dacă obţine 3 victorii

1. U Cluj să câştige meciul de acasă cu Oţelul Galaţi. Şepcile roşii ar acumula 50 de puncte şi ar fi matematic în play-off.

2. CFR Cluj să scoată 2 puncte din partidele cu Farul şi Dinamo. Echipa lui Pancu ar ajunge la 49 de puncte, dar ar avea avantajul meciurilor directe cu FCSB.

3. FC Argeş să acumuleze 6 puncte din partidele cu Farul, Dinamo şi Unirea Slobozia. Ar ajunge la 49 de puncte şi ar avea de asemenea avantaj în meciurile directe cu FCSB.

Clasamentul Ligii 1

Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama”Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama”