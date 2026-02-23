Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Alibec nu scapă de critici

Gigi Becali l-a criticat pe Alibec, după ce Farul a pierdut cu FC Argeş: “Nu am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”, a spus patronul FCSB-ului.

2. Puşcaş e pregătit

George Puşcaş a ajuns în Bucureşti pentru a semna cu Dinamo şi e pregătit să dea drumul la treabă: “E singurul plan pe care îl am”, a declarat atacantul.