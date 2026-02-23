Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Alibec nu scapă de critici
Gigi Becali l-a criticat pe Alibec, după ce Farul a pierdut cu FC Argeş: “Nu am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”, a spus patronul FCSB-ului.
2. Puşcaş e pregătit
George Puşcaş a ajuns în Bucureşti pentru a semna cu Dinamo şi e pregătit să dea drumul la treabă: “E singurul plan pe care îl am”, a declarat atacantul.
3. Meci de top pentru Kovacs
Pe AS.ro vezi ce meci va arbitra Istvan Kovacs în Champions League. UEFA l-a delegat pe român la unul dintre cele mai interesante partide ale săptămânii
4. “Tancul” Inter
“Tancul care zdrobeşte Serie A”. Aşa a fost descris Interul lui Chivu, după ce “nerazzurrii au ajuns la 10 puncte în faţa lui AC Milan. “Meritul e în totalitate al lui”, a scris Gazzetta dello Sport.
5. Tot mai sus
Jaqueline Cristian a urcat pe locul 33 în clasamentul WTA şi a redevenit prima rachetă a României. Jucătoarea de 27 de ani se află la cea mai bună clasare a carierei.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 februarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie