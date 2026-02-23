Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie
Video

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 februarie

Alex Masgras Publicat: 23 februarie 2026, 17:21

Comentarii

Denis Alibec / Sport Pictures

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Alibec nu scapă de critici

Gigi Becali l-a criticat pe Alibec, după ce Farul a pierdut cu FC Argeş: “Nu am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”, a spus patronul FCSB-ului.

2. Puşcaş e pregătit

George Puşcaş a ajuns în Bucureşti pentru a semna cu Dinamo şi e pregătit să dea drumul la treabă: “E singurul plan pe care îl am”, a declarat atacantul.

Reclamă
Reclamă

3. Meci de top pentru Kovacs

Pe AS.ro vezi ce meci va arbitra Istvan Kovacs în Champions League. UEFA l-a delegat pe român la unul dintre cele mai interesante partide ale săptămânii

4. “Tancul” Inter

Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de războiUcraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
Reclamă

“Tancul care zdrobeşte Serie A”. Aşa a fost descris Interul lui Chivu, după ce “nerazzurrii au ajuns la 10 puncte în faţa lui AC Milan. “Meritul e în totalitate al lui”, a scris Gazzetta dello Sport.

5. Tot mai sus

Jaqueline Cristian a urcat pe locul 33 în clasamentul WTA şi a redevenit prima rachetă a României. Jucătoarea de 27 de ani se află la cea mai bună clasare a carierei.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Observator
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist
Fanatik.ro
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist
18:21
FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:00). Meci de totul sau nimic pentru campioană. Surprize mari în echipa de start
18:21
Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare
18:08
CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off: „Ne aduce mulți spectatori. Ar fi păcat să nu fie”
18:06
Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng!
17:49
Revenire importantă la Real Madrid, înaintea returului cu Benfica! S-a antrenat alături de colegii săi
17:42
Decizia luată de Jose Mourinho, înaintea returului Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de lusitani
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 3 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul