Cristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four - Antena Sport

CSM Bucureşti a reuşit să se califice direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, fiind acum la o singură dublă de Final Four-ul de la Budapesta. Venirea Bojanei Popovic a schimbat faţa echipei.
Un lucru recunoscut şi de Cristina Neagu, care a fost prezentă la victoria cu Ikast, scor 33-24 (15-7). După meci, fostul căpitan al Tigroaicelor a vorbit despre forma excelentă a echipei, dar şi despre şansele la Final 4.
În sferturi, CSM Bucureşti o va întâlni pe învingătoarea dintre Podravka şi Esbjerg, marele avantaj al echipei noastre fiind că manşa retur se va disputa în Capitală.
Cristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic
“Sincer, mă aşteptam, mai ales după cum au evoluat în ultima vreme, veneau după şapte victorii la rând. Victoriile din deplasare au fost extrem de importante. E clar mâna ei, al putea spune 100%, doar sunt aceleaşi jucătoare.
În sferturi vine un adversar dificil, nici nu ştiu ce e mai bine pentru ele. Cred că singurul avantaj ar fi avantajul terenului propriu la retur. Pare că Esbjerg e pe un trend ascendent. CSM e acum în vârf de formă şi sper să rămână acolo până la meciul decisiv.
Eu cred că în momentul de faţă, da, CSM are faţă de Final Four. E un vârf de formă şi nu ştiu dacă mai există creştere în acest moment. Greu de crezut, cred că acesta este maximul. Trebuie să-l menţină pentru sfertul de finală. Acolo se joacă Final Four-ul”, a spus Neagu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Meciurile tur din sferturile de finală se vor juca pe 18-19 aprilie, iar cele din retur, pe 25-26 aprilie. Final Four-ul din acest an va avea loc la Budapesta, în sala MVM Dome, pe 6 şi 7 iunie.
La finalul partidelor din grupa B, clasament este următorul: 1. Brest 22, 2. CSM Bucureşti 20, 3. FTC Budapesta 20, 4. Odense 19, 5. Ikast 16, 6. HC Podravka 7, 7. Krim 5, 8. Sola HK 3.
Primele două clasate, Brest şi CSM, se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă în optimi, cu formaţiile de pe aceleaşi poziţii în grupa A.
