FCSB - Metaloglobus LIVE TEXT (20:00). Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la play-off - Antena Sport

Alex Masgras Publicat: 23 februarie 2026, 14:20

Florin Tănase, în Metaloglobus - FCSB / Sport Pictures

Meciul dintre FCSB şi Metaloglobus va începe la ora 20:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Campioana are mare nevoie de victorie pentru a mai spera la un loc în play-off. Cu trei meciuri rămase până la finalul sezonului regulat, jucătorii lui Elias Charalambous nu sunt siguri că vor termina în primele şase nici dacă se vor impune în toate meciurile rămase.

Asta face ca partida de luni seară cu Metaloglobus să fie extrem de importantă. FCSB este pe locul 10, la şase puncte în spatele celor de la FC Argeş, echipa care se află pe locul 6 în acest moment.

În tur, Metaloglobus a produs surpriza. Pe 18 octombrie, la Clinceni, nou-promovata s-a impus cu 2-1.

Ținând cont de victoria celor de la FC Argeș, FCSB nu mai este sigură de prezența în play-off nici cu trei victorii obținute în ultimele trei meciuri rămase de disputat din retur.

Campioana are nevoie ca una dintre FC Argeș, U Cluj sau CFR Cluj să se încurce pentru a evita dezastrul, în acest sezon, astfel că nu depinde doar de ea în lupta pentru Top 6.

Dacă FCSB va obține trei victorii în ultimele trei meciuri, mai are nevoie ca cel puțin unul dintre următoarele trei scenarii să se adeverească:

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă

Echipele probabile în FCSB – Metaloglobus

  • FCSB: Popa – Pantea, Duarte, Graovac, Radunovic – Ofri Arad, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
    Antrenor: Elias Charambous
  • Metaloglobus: Gavrilaș – Țîrlea, Bădescu, Cestor, Sava – Carvalho, Sabater – Abbey, Al. Irimia, D. Irimia – Huiban
    Antrenor: Mihai Teja
