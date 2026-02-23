Andrei Nicolescu anunță o nouă candidată la titlu: „Serios vorbesc. Statistica nu minte” - Antena Sport

Andrei Nicolescu s-a declarat convins de faptul că CFR Cluj poate intra în lupta pentru câștigarea titlului. Președintele lui Dinamo a remarcat forma excelentă a trupei lui Daniel Pancu, care a ajuns la nouă victorii consecutive în Liga 1.

Andrei Nicolescu a declarat că „statistica nu minte” și susține că CFR Cluj își poate propune mai mult de la acest sezon, după ce își va asigura prezența în play-off.

Andrei Nicolescu, convins că CFR Cluj va intra în lupta pentru titlu

„(n.r. O vezi pe CFR Cluj ca o candidată la titlu, având seria asta de victorii?) Da, da, serios vorbesc. Pentru că statistica nu minte. Statistica, pe măsură ce se transformă, și capătă puncte intermediare la fel, adică din 5 în 5 meciuri, statistica se recalculează, și în momentul în care această statistica, pe un mediu sau lung rămâne aceeași, e foarte importantă.

Cred că CFR Cluj a intrat și în ultimele 20 de meciuri într-un top al echipelor, nu numai în ultimele 15. Asta arată o forță colectivă. Arată o echipă care poate să își propună mult”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Totodată, lui Andrei Nicolescu i s-a amintit și de seria fabuloasă avută de Dinamo în sezonul 2006-2007. La momentul respectiv, „câinii” au înregistrat 13 victorii la rând, fiind ulterior învinși de CFR Cluj.