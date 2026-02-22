Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026 - Antena Sport

Bernadette Szocs s-a calificat în faza 16-imilor de la Singapore Smash 2026, turneu cu premii totale de 1.550.000 de dolari şi care se va desfăşura până duminică, 1 martie.
La debutul pe tabloul principal de simplu, Bernadette Szocs (#26 mondial) a schimbat cursul unui joc pe care l-a început cu set pierdut în fața sportivei Yangzi Liu (Australia, #38 mondial).
Bernadette Szocs, victorie la Singapore Smash 2026
Tricolora și-a ajustat tactica și loviturile, iar din al doilea set a preluat controlul jocului până la final pentru o victorie solidă cu 3-1 (11-13, 11-7, 11-7, 11-6).
În turul 2, ocupanta locului 26 în clasamentul mondial se va duela cu favorita 11 de la Singapore Smash, Honoka Hashimoto, după ce nipona a trecut în prima rundă de chinezoaica Qub Yuxuan, 3-0.
Eşec la dublu mixt
La scurt timp după succesul de la simplu, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, perechea campioană la WTT Star Contender Chennai, au intrat la masa de joc la debutul probei de dublu mixt.
Românii aflați pe locul 12 mondial au întâlnit alți doi sportivi valoroși din circuit, pe Satsuki Odo (Japonia, #9 mondial) și Alexis Lebrun (Franța, #168 mondial), însă, deși au echilibrat meciul din al doilea set, punctele finale nu le-au aparținut și au fost eliminați, scor 0-3 (5-11, 10-12, 10-12).
