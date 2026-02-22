Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit - Antena Sport

Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit după o relaţie care a ţinut aproximativ 6 ani. Vestea a fost confirmată chiar de fiul miliardarului român, care a subliniat că cei doi au rămas amici.
Evident că acesta nu a dezvăluit şi motivul pentru care Sorana şi Ion Ţiriac jr. nu mai reprezintă un cuplu, mai ales că nu existau semne că relaţia dintre cei doi, una într-adevăr discretă, va ajunge atât de repede la final.
Motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Conform cancan.ro, cei doi au hotărât că au alte prioritâţi în acest moment. Sorana vrea să se concentreze exclusiv pe ultimul sezon din tenis, în timp ce fiul lui Ţiriac va continua să fie extrem de implicat în proiectele sale.
Faptul că Sorana şi Ion Ţiriac Jr au rămas în relaţii excelente s-a putut vedea şi la Cluj, după ce Sori a câştigat Transylvania Open. Chiar dacă erau deja despărţiţi, ea a avut un mesaj superb pentru fostul ei iubit, dar şi pentru Ion Ţiriac.
“Aş vrea să îi mulţumesc prietenului meu care a crezut în mine atunci când eu nu mai credeam. Şi domnului Ţiriac pentru suportul din ultimii ani şi pentru modul în care m-a încurajat”, spunea Sori după ce primea trofeul.
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au cunoscut la Stejarii Country Club, unde locuiesc amândoi. Înainte, jucătoarea de tenis a avut o relație cu tenismenul columbian Santiago Giraldo, între anii 2014 și 2017. Relația dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea a rămas în mare parte privată, dar au existat câteva momente în care au împărtășit fericirea cu fanii.
De exemplu, cu ocazia aniversării lui Ion Ion Țiriac, jucătoarea de tenis i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie cu ei doi. Totodată, finalul lui 2025 i-a prins împreună, iar în toamnă, Sorana Cîrstea publica mai multe imagini cu Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare.
Mai apoi, în decembrie, în pragul sărbătorilor, Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. au fost într-o vacanță împreună. Semne că despărţirea dintre cei doi s-a produs chiar în ianuarie, la început de 2026.
Între Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac există o diferență de vârstă de aproximativ 13 ani.
