Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit - Antena Sport

Home | Extra | Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Foto

Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit

Antena Sport Publicat: 22 februarie 2026, 11:56

Comentarii
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
galerie foto Galerie (17)

Sorana Cîrstea, în maşină

Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit după o relaţie care a ţinut aproximativ 6 ani. Vestea a fost confirmată chiar de fiul miliardarului român, care a subliniat că cei doi au rămas amici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Evident că acesta nu a dezvăluit şi motivul pentru care Sorana şi Ion Ţiriac jr. nu mai reprezintă un cuplu, mai ales că nu existau semne că relaţia dintre cei doi, una într-adevăr discretă, va ajunge atât de repede la final.

Motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit

Conform cancan.ro, cei doi au hotărât că au alte prioritâţi în acest moment. Sorana vrea să se concentreze exclusiv pe ultimul sezon din tenis, în timp ce fiul lui Ţiriac va continua să fie extrem de implicat în proiectele sale.

Faptul că Sorana şi Ion Ţiriac Jr au rămas în relaţii excelente s-a putut vedea şi la Cluj, după ce Sori a câştigat Transylvania Open. Chiar dacă erau deja despărţiţi, ea a avut un mesaj superb pentru fostul ei iubit, dar şi pentru Ion Ţiriac.

“Aş vrea să îi mulţumesc prietenului meu care a crezut în mine atunci când eu nu mai credeam. Şi domnului Ţiriac pentru suportul din ultimii ani şi pentru modul în care m-a încurajat”, spunea Sori după ce primea trofeul.

Reclamă
Reclamă

Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea

Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au cunoscut la Stejarii Country Club, unde locuiesc amândoi. Înainte, jucătoarea de tenis a avut o relație cu tenismenul columbian Santiago Giraldo, între anii 2014 și 2017. Relația dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea a rămas în mare parte privată, dar au existat câteva momente în care au împărtășit fericirea cu fanii.

De exemplu, cu ocazia aniversării lui Ion Ion Țiriac, jucătoarea de tenis i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie cu ei doi. Totodată, finalul lui 2025 i-a prins împreună, iar în toamnă, Sorana Cîrstea publica mai multe imagini cu Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare.

Mai apoi, în decembrie, în pragul sărbătorilor, Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. au fost într-o vacanță împreună. Semne că despărţirea dintre cei doi s-a produs chiar în ianuarie, la început de 2026.

Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsurăTatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură
Reclamă

Între Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac există o diferență de vârstă de aproximativ 13 ani.

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea şi Ion Alexandru Ţiriac
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac
+(17)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Observator
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar”
Fanatik.ro
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar”
11:43
Danny Armstrong, făcut praf de o legendă a lui Dinamo: “Pe vremea mea era o vorbă”
11:08
Interziși pe stadion între 6 luni și un an! Primele măsuri după Rapid – Dinamo
10:47
Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026
10:35
Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS
10:19
EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four
9:31
Rondale Moore a fost găsit mort în Indiana. Avea doar 25 de ani
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 3 Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu ne putem opune” 4 FotoUn fost jucător de la FCSB, relaţie cu o ispită de la Insula Iubirii 5 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 6 Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
Citește și