Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS - Antena Sport

Louis Munteanu a bifat primele minute în MLS, după transferul din această iarnă de la CFR Cluj la D.C. United. Atacantul român a intrat pe teren în minutul 71 al partidei câștigate de echipa sa cu 1-0 în fața celor de la Philadelphia, meci decis de golul lui Baribo, marcat în minutul 23.

Louis Munteanu l-a înlocuit pe brazilianul Gabriel Pirani, însă nu a reușit să iasă în evidență în mod special. În cele aproximativ 25 de minute jucate, internaționalul român a atins balonul de 15 ori și a completat 5 pase din 8 încercate. De asemenea, a pierdut posesia de 7 ori și a reușit două recuperări.

Pe final de meci, fostul atacant al CFR-ului a oferit o pasă foarte bună, în urma căreia D.C. United a fost aproape de a-și dubla avantajul. Chiar dacă prestația sa a fost una modestă din punct de vedere statistic, românul a avut parte de un debut cu victorie.

Potrivit site-ului de specialitate SofaScore, Louis Munteanu a fost notat cu 6,4 pentru evoluția sa. Pentru D.C. United urmează confruntarea cu Austin FC, iar apoi duelul mult așteptat cu Inter Miami.