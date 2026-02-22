Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele - Antena Sport

FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Campioana se va duela cu Metaloglobus, în această rundă, meciul urmând să se dispute luni, de la ora 20:00.
Succesul obținut de FC Argeș o condamnă pe FCSB, cu trei etape înainte de finalul sezonului regular. Piteștenii sunt pe locul șase și au acumulat 46 de puncte, având un avans de șase puncte față de campioană, înaintea meciului cu Metaloglobus.
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul
Ținând cont de victoria celor de la FC Argeș, FCSB nu mai este sigură de prezența în play-off nici cu trei victorii obținute în ultimele trei meciuri rămase de disputat din retur.
Campioana are nevoie ca una dintre FC Argeș, U Cluj sau CFR Cluj să se încurce pentru a evita dezastrul, în acest sezon, astfel că nu depinde doar de ea în lupta pentru Top 6.
Dacă FCSB va obține trei victorii în ultimele trei meciuri, mai are nevoie ca cel puțin unul dintre următoarele trei scenarii să se adeverească:
- FC Argeș să obțină maxim două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maxim un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
- U Cluj să obțină maxim un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
Clasamentul Ligii 1, după FC Argeș – Farul 1-0
- Universitatea Craiova, 53 p
- Dinamo, 52 p
- Rapid, 52 p
- U Cluj, 48 p
- CFR Cluj, 47 p
- FC Argeș, 46 p
- Botoșani, 42 p
- UTA, 42 p
- Oțelul, 41 p
- FCSB, 40 p
- Farul, 37 p
- Petrolul, 28 p
- Csikszereda, 25 p
- Unirea Slobozia, 24 p
- Hermannstadt, 17 p
- Metaloglobus, 11 p
