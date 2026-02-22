Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele - Antena Sport

FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Campioana se va duela cu Metaloglobus, în această rundă, meciul urmând să se dispute luni, de la ora 20:00.

Succesul obținut de FC Argeș o condamnă pe FCSB, cu trei etape înainte de finalul sezonului regular. Piteștenii sunt pe locul șase și au acumulat 46 de puncte, având un avans de șase puncte față de campioană, înaintea meciului cu Metaloglobus.

Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul

Ținând cont de victoria celor de la FC Argeș, FCSB nu mai este sigură de prezența în play-off nici cu trei victorii obținute în ultimele trei meciuri rămase de disputat din retur.

Campioana are nevoie ca una dintre FC Argeș, U Cluj sau CFR Cluj să se încurce pentru a evita dezastrul, în acest sezon, astfel că nu depinde doar de ea în lupta pentru Top 6.

Dacă FCSB va obține trei victorii în ultimele trei meciuri, mai are nevoie ca cel puțin unul dintre următoarele trei scenarii să se adeverească: