Lovitură pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus: Florin Tănase s-a accidentat după 21 de minute - Antena Sport

Lovitură pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus: Florin Tănase s-a accidentat după 21 de minute

Lovitură pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus: Florin Tănase s-a accidentat după 21 de minute

Lovitură pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus: Florin Tănase s-a accidentat după 21 de minute

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 20:36

Lovitură pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus: Florin Tănase s-a accidentat după 21 de minute

Florin Tănase, accidentat la FCSB/ Sport Pictures

FCSB a primit o lovitură în meciul cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1. Florin Tănase s-a accidentat după doar 21 de minute de joc.

Florin Tănase a cerut schimbare, după ce a acuzat dureri la gambă. El a fost înlocuit de Mamadou Thiam.

Florin Tănase s-a accidentat în FCSB – Metaloglobus

Florin Tănase abia revenise pe teren, după accidentarea suferită în meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova. Decarul campioanei a suferit o ruptură musculară și a rezistat pe teren doar 12 minute.

Ulterior, Tănase a plecat la Belgrad pentru a se trata la „vraciul” Marijana, ratând derby-ul din Liga 1 cu Universitatea Craiova, pierdut de FCSB la limită, scor 0-1.

Florin Tănase și-a încheiat tratamentul în Serbia vineri, revenind la timp pentru meciul cu Metaloglobus, pe care l-a început ca titular. Accidentarea mijlocașului a recidivat însă, astfel că a fost nevoit să părăsească terenul în prima jumătate de oră de joc.

Începutul partidei FCSB – Metaloglobus a fost unul „de foc”. Campioana a deschis scorul prin Daniel Bîrligea în minutul 6, iar un minut mai târziu, nou-promovata a egalat prin Dragoș Huiban. La cinci minute după înlocuirea lui Florin Tănase, Darius Olaru a marcat printr-o deviere, după șutul lui Alexandru Pantea.

FCSB are nevoie de succes, pentru a rămâne în cărți în vederea calificării în play-off. Înaintea meciului cu Metaloglobus, campioana ocupa locul 10, cu 40 de puncte, fiind la șase puncte de locul șase, ocupat de FC Argeș.

Echipele de start la FCSB – Metaloglobus:

Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de războiUcraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
  • FCSB: Popa – Pantea, Duarte, Lixandru, J. Paulo – Tănase, Ofri Arad – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa.
  • Antrenor: Elias Charambous
  • Metaloglobus: Gavrilaș – Țîrlea, Bădescu, Cestor, Sava – D. Irimia, Carvalho, Sabater, Al. Irimia – Ghimfuș, Huiban.
  • Rezerve: Nedelcovici, Soare, Neacșu, Pasagic, G. Dumitru, Al. Gheorghe, Visic, Abbey, Lis, D. Popa, Purece, Toutou.
  • Antrenor: Mihai Teja

 

