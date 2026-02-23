Lovitură pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus: Florin Tănase s-a accidentat după 21 de minute - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură în meciul cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1. Florin Tănase s-a accidentat după doar 21 de minute de joc.

Florin Tănase a cerut schimbare, după ce a acuzat dureri la gambă. El a fost înlocuit de Mamadou Thiam.

Florin Tănase s-a accidentat în FCSB – Metaloglobus

Florin Tănase abia revenise pe teren, după accidentarea suferită în meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova. Decarul campioanei a suferit o ruptură musculară și a rezistat pe teren doar 12 minute.

Ulterior, Tănase a plecat la Belgrad pentru a se trata la „vraciul” Marijana, ratând derby-ul din Liga 1 cu Universitatea Craiova, pierdut de FCSB la limită, scor 0-1.

Florin Tănase și-a încheiat tratamentul în Serbia vineri, revenind la timp pentru meciul cu Metaloglobus, pe care l-a început ca titular. Accidentarea mijlocașului a recidivat însă, astfel că a fost nevoit să părăsească terenul în prima jumătate de oră de joc.