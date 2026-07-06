Jurnal Antena Sport | Drăguşin revine în Italia
Drăgușin o lasă pe Tottenham și se întoarce în Italia! Fundașul de națională al lui Hagi e gata să semneze cu Fiorentina, pe unde au mai trecut Ianis, Mutu, Tătărușanu și Louis Munteanu.
Drăgușin o lasă pe Tottenham și se întoarce în Italia! Fundașul de națională al lui Hagi e gata să semneze cu Fiorentina, pe unde au mai trecut Ianis, Mutu, Tătărușanu și Louis Munteanu.
Jurnal Antena Sport | Drăguşin revine în ItaliaJurnal Antena Sport | Drăguşin revine în Italia
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