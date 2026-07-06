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Jurnal Antena Sport | Haaland e la mare căutare

Deja sunt fani americani care își vor boteza copiii după Haaland. Atât de mare a ajuns mania cu golgheterul viking. În America, nu există fani mai populari decât norvegienii lui Haaland.

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