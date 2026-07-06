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Portugalia – Spania LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano luptă cu Lamine Yamal pentru sferturile CM

Dan Roșu Publicat: 6 iulie 2026, 12:30

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Portugalia – Spania LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano luptă cu Lamine Yamal pentru sferturile CM

Cristiano Ronaldo - Getty Images

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Portugalia – Spania este cel mai tare meci din faza optimilor de finală ale Campionatului Mondial 2026. Duelul dintre Cristiano Ronaldo şi “Furia Roja” se va disputa luni, de la ora 22:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Portugalia a ajuns în faza optimilor de finală după un meci dramatic împotriva Croaţiei lui Luka Modric. A fost 2-1 pentru lusitani, după ce croaţii au avut un gol anulat în prelungirile partidei.

Portugalia – Spania e live pe Antena 1 şi AntenaPLAY

De partea cealaltă, Spania s-a distrat cu Austria, de care a trecut cu un sec 3-0. De altfel, “Furia Roja” e singura echipă rămasă în competiţie care nu a încasat încă niciun.

Ultima oară când Portugalia şi Spania au fost faţă în faţă a fost în vara lui 2025, în finala Nations League. Echipa lui Ronaldo s-a impus la penalty-uri, după ce la capătul celor 120 de minute scorul a fost egal, 2-2.

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo a vorbit înainte de meci despre valoarea pe care o are naţionala Spaniei, dar şi despre viitorul lui Lamine Yamal, care la 18 ani este deja considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din lume.

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“Yamal e un jucător cu un viitor strălucit în faţă. Sincer, nu am văzut vreun meci de-al Spaniei. Vreau să fiu corect cu voi. Am vizionat puţin din prima partidă, cu Capul Verde, şi puţin din a doua confruntare. După cum am spus, este un jucător cu potenţial mare. Se descurcă foarte bine pentru vârsta lui şi o să aibă o carieră importantă.

Trebuie să spun, însă, că pentru mine Spania a fost mereu un colectiv, o echipă, nu o singură persoană. Sunt foarte buni, joacă foarte bine, iar meciul va fi extrem de greu pentru noi”, a spus Cristiano Ronaldo la conferinţa de presă premergătoare meciului.

Portugalia – Spania | Echipele probabile

  • Portugalia (4-2-3-1): Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – J. Neves, Vitinha – Conceição, Fernandes, Leao – Ronaldo.
  • Spania (4-2-3-1): Simon – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
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