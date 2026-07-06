Portugalia – Spania LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano luptă cu Lamine Yamal pentru sferturile CM

Portugalia – Spania este cel mai tare meci din faza optimilor de finală ale Campionatului Mondial 2026. Duelul dintre Cristiano Ronaldo şi “Furia Roja” se va disputa luni, de la ora 22:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Portugalia a ajuns în faza optimilor de finală după un meci dramatic împotriva Croaţiei lui Luka Modric. A fost 2-1 pentru lusitani, după ce croaţii au avut un gol anulat în prelungirile partidei.

Portugalia – Spania e live pe Antena 1 şi AntenaPLAY

De partea cealaltă, Spania s-a distrat cu Austria, de care a trecut cu un sec 3-0. De altfel, “Furia Roja” e singura echipă rămasă în competiţie care nu a încasat încă niciun.

Ultima oară când Portugalia şi Spania au fost faţă în faţă a fost în vara lui 2025, în finala Nations League. Echipa lui Ronaldo s-a impus la penalty-uri, după ce la capătul celor 120 de minute scorul a fost egal, 2-2.

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo a vorbit înainte de meci despre valoarea pe care o are naţionala Spaniei, dar şi despre viitorul lui Lamine Yamal, care la 18 ani este deja considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din lume.