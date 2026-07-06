Federaţia Belgiană de fotbal contestă dreptul de joc al lui Folarin Balogun! Avertismentul transmis americanilor

Reacţia lui Infantino după scandalul creat

Gianni Infantino a transmis o primă reacţie după scandalul uriaş. A recunoscut că a fost sunat de preşedintele american Donald Trump (80 de ani) în legătură cu acest caz. Totodată, a subliniat că discută constant cu preşedintele american în privinţa Campionatului Mondial, care se desfăşoară în SUA, Canada şi Mexic.

„Am văzut comentariile publice referitoare la decizia Comisiei de Disciplină independente a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun și aș dori să reafirm un principiu fundamental al guvernanței FIFA.

Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcționează în mod autonom, aplică Codul Disciplinar al FIFA și decid cazurile pe baza regulamentelor aplicabile și a faptelor specifice fiecărui caz. Independența lor este esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului, iar acest lucru trebuie respectat întotdeauna.

“Discut în mod regulat cu președintele Statelor Unite”

Da, discut în mod regulat cu președintele Statelor Unite despre aspecte legate de Cupa Mondială FIFA și, în această situație, am primit un apel din partea președintelui Donald Trump, la fel cum primesc apeluri de la șefi de stat, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai fotbalului și directori din mediul de afaceri din întreaga lume pe numeroase subiecte diferite.

În timpul conversației noastre, am explicat că exista un proces juridic în desfășurare în cadrul organelor judiciare independente ale FIFA și că acest caz urma să fie decis, la momentul potrivit, de organismele competente. Așa funcționează sistemul FIFA și acesta este un principiu pe care îl voi susține întotdeauna.

Citesc deciziile Comisiei de Disciplină a FIFA atunci când sunt emise. Uneori sunt surprins de ele. Uneori sunt de acord cu ele, iar alteori nu sunt de acord.

Ceea ce fac întotdeauna, însă, este să respect aceste decizii și autonomia organismelor care le iau. Dacă, la nivel personal, ne place sau nu o decizie este irelevant. Respectul pentru instituțiile independente și pentru statul de drept este cel care protejează, în permanență, integritatea competițiilor noastre și credibilitatea FIFA”, a transmis preşedintele FIFA, Gianni Infantino, într-un comunicat.