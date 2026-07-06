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Jurnal Antena Sport | Panică pe circuit

Campionul Românie la Ralu, Tempestini, era să o pățească la el acasă în Italia. S-a redresat în ultima clipă la Raliul Romei.

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