Jurnal Antena Sport | FCSB mută politic - Antena Sport

FCSB și-a prezentat al treilea transfer al iernii. Adus de la Galați, Joao Paulo a semnat pe doi ani și jumătate, iar Gigi Becali i-a pus o clauză de reziliere de trei milioane de euro.

21:30
Cristiano Bergodi îşi face planuri de play-off: “Am făcut un pas foarte important”
21:18
LIVE TEXTHermannstadt – Rapid 0-1. Dobre ratează un penalty!
21:12
Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out”
20:51
Din Turcia, în Liga 1! Transfer important în fotbalul românesc
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Banca de rezervă la națională
20:33
VideoJurnal Antena Sport | Alertă națională
