Jurnal Antena Sport | FCSB mută politic - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | FCSB mută politic
FCSB și-a prezentat al treilea transfer al iernii. Adus de la Galați, Joao Paulo a semnat pe doi ani și jumătate, iar Gigi Becali i-a pus o clauză de reziliere de trei milioane de euro.
