Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: "Aş da pe el 3 milioane de euro" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat care e jucătorul român pe care ar fi dispus să plătească până la 3 milioane de euro. Este vorba de Denis Drăguş, cel pe care îl consideră mai bun şi decât Dennis Man.

Atacantul de 26 de ani cotat la 3 milioane de euro a fost împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep până la finalul sezonului. Rămâne de văzut dacă la vară, Becali va încerca lovitura de senzaţie.

Gigi Becali ar plăti 3 milioane de euro pe Denis Drăguş

“Vorbesc ca principiu, ce aș reîncălzi. L-aș reîncălzi pe Drăguș, ca exemplu. El nu a fost la mine, dar aș da pe el și două-trei milioane de euro. El e fotbalist!

Aș da trei milioane de euro pe Drăguș. După părerea mea, Drăguș e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Pot să spun, fără să se supere Man, dar e peste el.

Eu îl văd în alt sistem pe Drăguș, nu atacant. Îl văd aripă stânga. Eu spun ce cred, fiecare crede ce vrea. Așa am făcut până acum, am reușit și am luat milioane”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.