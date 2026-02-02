Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: "Aş da pe el 3 milioane de euro" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat care e jucătorul român pe care ar fi dispus să plătească până la 3 milioane de euro. Este vorba de Denis Drăguş, cel pe care îl consideră mai bun şi decât Dennis Man.
Atacantul de 26 de ani cotat la 3 milioane de euro a fost împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep până la finalul sezonului. Rămâne de văzut dacă la vară, Becali va încerca lovitura de senzaţie.
Gigi Becali ar plăti 3 milioane de euro pe Denis Drăguş
“Vorbesc ca principiu, ce aș reîncălzi. L-aș reîncălzi pe Drăguș, ca exemplu. El nu a fost la mine, dar aș da pe el și două-trei milioane de euro. El e fotbalist!
Aș da trei milioane de euro pe Drăguș. După părerea mea, Drăguș e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Pot să spun, fără să se supere Man, dar e peste el.
Eu îl văd în alt sistem pe Drăguș, nu atacant. Îl văd aripă stânga. Eu spun ce cred, fiecare crede ce vrea. Așa am făcut până acum, am reușit și am luat milioane”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.
Denis Drăguş nu joacă la barajul cu Turcia
România va disputa semifinala barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, pe 26 martie, fără Denis Drăguş. Federaţia Română de Fotbal a anunţat că apelul depus la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării a fost respins.
Drăguş a fost eliminat în duelul din Bosnia şi a fost suspendat pentru două meciuri, primul fiind cel cu San Marino, încheiat cu victoria tricolorilor cu 7-1. FRF a sperat să rămână cu o pedeapsă de doar o partidă, dar nu a fost cazul.
Dacă România va trece de Turcia și va ajunge în finala play-off-ului pentru World Cup 2026, atunci Drăguș va putea fi folosit în duelul contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.
- Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!”
- Ilie Dumitrescu a luat la ţintă un jucător de la FCSB, după meciul cu Csikszereda: “Nu înţeleg asta”
- Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB: “Nu este posibil”
- Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer
- Florin Tănase, declarația serii după FCSB – Csikszereda 1-0: „Incredibil, e decapotabil”