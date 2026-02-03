Hermannstadt - Rapid LIVE TEXT (20:30). Giuleştenii continuă lupta pentru locul 1, cu Craiova şi Dinamo - Antena Sport

Meciul dintre Hermannstadt şi Rapid, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa marţi, de la ora 20:30, şi va putea fi urmărit LIVE TEXT pe as.ro.

Pentru echipa lui Costel Gâlcă, duelul de la Sibiu reprezintă o nouă oportunitate să treacă pe locul 1, în Liga 1. Înainte de runda intermediară, Craiova e pe primul loc, cu 46 de puncte, în timp ce Dinamo şi Rapid sunt pe 2 şi 3, cu 45 de puncte.

Hermannstadt – Rapid e marţi, de la ora 20:30

De partea cealaltă, Hermannstadt vine după victoria cu Unirea Slobozia, 3-2, dar e pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte acumulate după primele 24 de etape disputate.

Hermannstadt şi Rapid s-au întâlnit în Liga 1 de 7 ori, fiecare dintre cele două echipe având câte trei victorii, iar o partidă terminându-se la egalitate. În precedentul duel, Rapid a fost învinsă pe teren propriu cu 1-2.

“Sper ca și următorul meci al Rapidului să fie tot un eșec (n.r. râde). În general, noi am fost nașul lor, îi băteam pe unde îi prindeam. Avem nevoie de puncte, trebuie să jucăm. Nu ne interesează alte rezultate, noi vrem doar victoria. Vremea este bună la Sibiu, nu a nins. Nu este zăpadă deloc. Terenul se prezintă bine”, a spus acţionarul Claudiu Rotar.