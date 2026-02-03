Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hermannstadt - Rapid LIVE TEXT (20:30). Giuleştenii continuă lupta pentru locul 1, cu Craiova şi Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Hermannstadt – Rapid LIVE TEXT (20:30). Giuleştenii continuă lupta pentru locul 1, cu Craiova şi Dinamo

Hermannstadt – Rapid LIVE TEXT (20:30). Giuleştenii continuă lupta pentru locul 1, cu Craiova şi Dinamo

Antena Sport Publicat: 3 februarie 2026, 13:47

Comentarii
Hermannstadt – Rapid LIVE TEXT (20:30). Giuleştenii continuă lupta pentru locul 1, cu Craiova şi Dinamo

Olimpiu Moruţan, în tricoul Rapidului - Sport Pictures

Meciul dintre Hermannstadt şi Rapid, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa marţi, de la ora 20:30, şi va putea fi urmărit LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru echipa lui Costel Gâlcă, duelul de la Sibiu reprezintă o nouă oportunitate să treacă pe locul 1, în Liga 1. Înainte de runda intermediară, Craiova e pe primul loc, cu 46 de puncte, în timp ce Dinamo şi Rapid sunt pe 2 şi 3, cu 45 de puncte.

Hermannstadt – Rapid e marţi, de la ora 20:30

De partea cealaltă, Hermannstadt vine după victoria cu Unirea Slobozia, 3-2, dar e pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte acumulate după primele 24 de etape disputate.

Hermannstadt şi Rapid s-au întâlnit în Liga 1 de 7 ori, fiecare dintre cele două echipe având câte trei victorii, iar o partidă terminându-se la egalitate. În precedentul duel, Rapid a fost învinsă pe teren propriu cu 1-2.

“Sper ca și următorul meci al Rapidului să fie tot un eșec (n.r. râde). În general, noi am fost nașul lor, îi băteam pe unde îi prindeam. Avem nevoie de puncte, trebuie să jucăm. Nu ne interesează alte rezultate, noi vrem doar victoria. Vremea este bună la Sibiu, nu a nins. Nu este zăpadă deloc. Terenul se prezintă bine”, a spus acţionarul Claudiu Rotar.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile

  • Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Stancu, I. Stoica, Issah, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza – Grameni, K. Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Moruțan
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Observator
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
Fanatik.ro
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
16:45
“E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
16:37
Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB
16:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie
16:25
Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani: „Sunt disperat să câștig”
16:10
Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo: „Îl urmărim, e pe lista noastră”
15:58
Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. “Nerazzurrii” și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”