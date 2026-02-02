Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României

Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României

Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 17:37

Comentarii
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României

Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Veşti proaste despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecţionerul României a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă în aceste momente cu selecţionerul României?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Fanatik.ro, selecţionerul a fost la un control cardiologic, dar tratamentul cu antibiotice nu răspunde la gripa severă, aşadar medicii au decis să-l interneze de urgenţă.

Starea de sănătate a Mircea Lucescu părea să se redreseze. Mihai Stoichiţă a povestit astăzi, de dimineaţă, că Mircea Lucescu îşi reluase activitatea la FRF.

Lucescu îşi programase totuşi să meargă în străinătate pentru un consult medical amănunţit, dar în cele din urmă a decis să meargă la Spitalul Universitar, unde a şi fost internat.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică şi a ajuns în spital, prima dată, în perioada Sărbătorilor. Ulterior, la începutul anului, selecţionerul a fost internat din nou, fiind externat în urmă cu mai puţin de o săptămână.

Reclamă
Reclamă

România se va duela cu Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul celor de la Beşiktaş. Dacă se va impune, naţionala lui Mircea Lucescu va înfrunta câştigătoarea partidei Slovacia – Kosovo, în finala barajului de World Cup 2026, turneu care se vede live exclusiv în Universul Antena.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea
Observator
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată ruşilor!”
Fanatik.ro
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată ruşilor!”
17:46
Botoşani – Oţelul LIVE TEXT (18:30). Luptă teribilă pentru play-off. Echipele de start
17:46
George Russell şi-a anunţat candidatura la titlul din Formula 1: “Sunt pregătit să lupt”
17:28
Lovitură cruntă pentru naționala Spaniei! Starul, în pericol să rateze CM 2026
17:25
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie
17:16
Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat “afaceri de milioane de euro”
16:59
Rapid, amendată iar de Comisia de Disciplină! Ce sancțiune au primit giuleștenii
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”