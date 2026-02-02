Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României - Antena Sport

Veşti proaste despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecţionerul României a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă în aceste momente cu selecţionerul României?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Fanatik.ro, selecţionerul a fost la un control cardiologic, dar tratamentul cu antibiotice nu răspunde la gripa severă, aşadar medicii au decis să-l interneze de urgenţă.

Starea de sănătate a Mircea Lucescu părea să se redreseze. Mihai Stoichiţă a povestit astăzi, de dimineaţă, că Mircea Lucescu îşi reluase activitatea la FRF.

Lucescu îşi programase totuşi să meargă în străinătate pentru un consult medical amănunţit, dar în cele din urmă a decis să meargă la Spitalul Universitar, unde a şi fost internat.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică şi a ajuns în spital, prima dată, în perioada Sărbătorilor. Ulterior, la începutul anului, selecţionerul a fost internat din nou, fiind externat în urmă cu mai puţin de o săptămână.