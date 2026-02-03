Cristiano Bergodi îşi face planuri de play-off: "Am făcut un pas foarte important" - Antena Sport

Universitatea Cluj a învins marţi, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 25-a din Liga 1. Echipa lui Bergodi a ajuns pe locul 4, cu 42 de puncte, iar FC Argeş rămâne cu 40 de puncte, pe locul cinci.

Rezultatele bune îl fac pe Cristiano Bergodi să se gândească la play-off.

”Sunt foarte mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători, au făcut un meci bun. Am întâlnit o echipă bună, agresivă. Am un grup unit și un grup de jucători competitivi.

Argeșul nu a cedat nimic, la golul lor ne-am speriat puțin. Păcat că am luat un gol, aveam o serie lungă fără gol primit, dar e bine că am câștigat, e un rezultat meritat 100%.

Să fim serioși, nu e că putem să ne gândim la titlu. Suntem la patru puncte. Știam că e un meci important, că putem depăși Argeșul, care este o surpriză plăcută a sezonului. Am bătut și e bine. Cred eu că mai avem nevoie de 4-5 puncte pentru a intra în play-off, la cum se comportă celelalte. Am făcut un pas foarte important pentru play-off.