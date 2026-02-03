Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj - FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out” - Antena Sport

Bogdan Andone a avut un discurs dur, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Antrenorul piteștenilor a răbufnit și a lansat acuzații grave, declarând că echipa sa este „dorită” în play-out.

FC Argeș luptă pentru o poziție între primele șase din Liga 1, fiind în prezent pe locul cinci, cu 40 de puncte. Echipa lui Bogdan Andone a fost depășită chiar de U Cluj, după înfrângerea din meciul direct.

Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1

După partida cu clujenii, Bogdan Andone s-a enervat și a criticat arbitrajul. Antrenorul a transmis că echipa sa a fost dezavantajată de „centralul” Marcel Bîrsan, în partida cu U Cluj.

Bogdan Andone a declarat că alte echipe sunt favorizate în lupta pentru calificarea în play-off, fiind de părere că acestea sunt susținute politic.

„(N.r. La pauză, ați avut o stare de nervozitate, v-ați aruncat geaca, ați plecat mai repede la vestiare. Ce v-a supărat atât de tare?) Păi tu ce crezi? Ia, răspunde-mi tu, te rog! Te-ai uitat la prima repriză? Noi am jucat baschet, orice atingere era fault, iar ei au jucat alt sport, rugby. La ei, niciun contact nu era fault. Ți se pare normal modul ăsta de a arbitra? Te rog, uită-te încă o dată pe repriză.