Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj - FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out” - Antena Sport

Bogdan Andone a avut un discurs dur, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Antrenorul piteștenilor a răbufnit și a lansat acuzații grave, declarând că echipa sa este „dorită” în play-out.
FC Argeș luptă pentru o poziție între primele șase din Liga 1, fiind în prezent pe locul cinci, cu 40 de puncte. Echipa lui Bogdan Andone a fost depășită chiar de U Cluj, după înfrângerea din meciul direct.
Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1
După partida cu clujenii, Bogdan Andone s-a enervat și a criticat arbitrajul. Antrenorul a transmis că echipa sa a fost dezavantajată de „centralul” Marcel Bîrsan, în partida cu U Cluj.
Bogdan Andone a declarat că alte echipe sunt favorizate în lupta pentru calificarea în play-off, fiind de părere că acestea sunt susținute politic.
„(N.r. La pauză, ați avut o stare de nervozitate, v-ați aruncat geaca, ați plecat mai repede la vestiare. Ce v-a supărat atât de tare?) Păi tu ce crezi? Ia, răspunde-mi tu, te rog! Te-ai uitat la prima repriză? Noi am jucat baschet, orice atingere era fault, iar ei au jucat alt sport, rugby. La ei, niciun contact nu era fault. Ți se pare normal modul ăsta de a arbitra? Te rog, uită-te încă o dată pe repriză.
Toate mingile recuperate de noi la dueluri au fost fault. Orice duel câștigat de ei se juca în continuare. Orice acțiune era de contraatac se întorcea cu fault pentru adversar. Tu ce ai fi făcut în locul meu? Ai văzut faza de etapa trecută cu UTA, când i-a spart capul lui Robert cu un cap în gură și arbitrul nici măcar nu s-a dus la VAR, nici nu a fost chemat la VAR.
Atunci eu ce să înțeleg? Că FC Argeș e dorită în play-out și sunt echipe mult mai puternice susținute politic, sau financiar, sau cu arbitraje, cu televiziuni ca să fie în play-off. Atunci m-am pus pe bancă liniștit ca să nu fiu eliminat, să plătesc și amenzi și alte lucruri. Ei au jucat fotbal. În teren, jucătorii simt maniera de arbitraj.
În loc să îmi pregătesc tactic ce aveam de discutat, schimbări, a trebuit să îi calmez pe fiecare în parte, să nu luăm cartonașe. La ultimele două etape a fost aceeași situație. Ce pot să le mai spun? Puneți-vă în situația mea, să veniți la vestiar și în loc să discuți ce ai de discutat, trebuie să calmezi 11 jucători frustrați după ce s-a întâmplat în prima repriză”, a declarat Bogdan Andone, după U Cluj – FC Argeș 3-1.
U Cluj – FC Argeș 3-1
Clujenii au deschis scorul în minutul 12, prin Macalou, care a şutat de la marginea careului şi l-a învins pe Lazar Piteştenii au replicat prin Luckassen-Brobbey, acesta trimiţând în transversală, în minutul 45. În startul reprizei secunde Miguel Silva a pasat în faţa porţii, dar Macalou a ratat incredibil din doi metri, în minutul 49.
Gazdele şi-au majorat totuşi avantajul în minutul 64, când, la câteva minute de la debut, Stanojev a înscris pentru clujeni. Imediat, în minutul 66, Rober Sierra a marcat din voleu şi a redus din diferenţă, dând speranţe oaspeţilor, dar Macalou a făcut 3-1 în minutul 84, pe contraatac, din assistul lui Drammeh, şi Universitatea Cluj – FC Argeş s-a încheiat 3-1.
Echipa lui Bergodi a ajuns pe locul 4, cu 42 de puncte, iar FC Argeş rămâne cu 40 de puncte, pe locul cinci.
