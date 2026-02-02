A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 20:16

Fotbalistul a trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB în această seară. Transferul va fi oficializat în scurt timp. Joao Paulo este jucătorul care a semnat cu FCSB, după câteva zile de la anunţul lui Gigi Becali despre acordul cu clubul Oţelul.

Paulo a efectuat vizita medicală şi, cum totul a fost în regulă, el a semnat contractul şi va fi prezentat oficial la FCSB, pentru a putea ajunge cât mai repede sub comanda lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Becali a acceptat să plătească 350.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo, la care se adaugă şi 20% dintr-un eventual viitor transfer. Important pentru Oţelul e că Becali a acceptat şi clauza conform căreia moldovenii să încaseze suma de la FIFA, dacă mijlocaşul va ajunge la World Cup 2026.

Astfel, Oţelul ar ajunge să primească pentru despărţirea de mijlocaş aproape un milion de euro. De partea cealaltă, Joao Paulo va avea un salariu de 15.000 de euro pe lună la FCSB.

 

