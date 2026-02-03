Din Turcia, în Liga 1! Transfer important în fotbalul românesc - Antena Sport

Petrolul Ploieşti reuşeste să facă un transfer important. Un fotbalist cu experienţă vine să joace pentru “lupi”. Vârful cu care a bătut palma oficialii Petrolului și care urmează să vină în România este Abat Aymbetov.

Fotbalistul are experienţă atât la naţională, cât şi la echipele de club. Aymbetov (30 de ani) este un fotbalist cu 45 de selecții la naționala Kazahstanului, pentru care a marcat de nouă ori. Ultima echipă la care atacantul a evoluat este Adana Demirspor, din prima ligă turcă.

În Turcia, vârful a marcat de șase ori în 36 de partide. Pe lângă Adana, Abat Aymbetov a mai evoluat la Aktobe, Kairat, Krylia Sovetov şi Astana.