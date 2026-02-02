Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România - Antena Sport

Accidentul din Timiş, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK / captura video observatornews.ro

Decesul suporterilor de la PAOK în accidentul din România încă aduce trisţeţe în rândul fanilor formaţiei elene, dar şi în rândul oficialilor clubului.

Pentru a păstra cu respect imaginilea celor şapte fani în amintire, clubul de fotbal PAOK Salonic a anunțat că îi va da în judecată pe toți cei care insultă memoria celor ştinşi în tragedia din România.

PAOK a decis să adopte, așadar, o poziție fermă împotriva celor care insulă memoria celor șapte tineri, fani ai echipei din Salonic, care și-au pierdut viața, marți, în accidentul de mașină în România, pe drumul european E70, în județul Timiș.

Potrivit unui comunicat al clubului, PAOK nu intenționează să permită răspândirea de știri false sau comentarii inadecvate împotriva „prietenilor săi care au murit în mod atât de nedrept”, potrivit site-ului grec Reader.

După cum au informat autoritățile elene, a fost deja intentat un proces pentru un caz specific de postare pe rețelele sociale .