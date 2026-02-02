Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România - Antena Sport

Decesul suporterilor de la PAOK în accidentul din România încă aduce trisţeţe în rândul fanilor formaţiei elene, dar şi în rândul oficialilor clubului.
Pentru a păstra cu respect imaginilea celor şapte fani în amintire, clubul de fotbal PAOK Salonic a anunțat că îi va da în judecată pe toți cei care insultă memoria celor ştinşi în tragedia din România.
PAOK a decis să adopte, așadar, o poziție fermă împotriva celor care insulă memoria celor șapte tineri, fani ai echipei din Salonic, care și-au pierdut viața, marți, în accidentul de mașină în România, pe drumul european E70, în județul Timiș.
Potrivit unui comunicat al clubului, PAOK nu intenționează să permită răspândirea de știri false sau comentarii inadecvate împotriva „prietenilor săi care au murit în mod atât de nedrept”, potrivit site-ului grec Reader.
După cum au informat autoritățile elene, a fost deja intentat un proces pentru un caz specific de postare pe rețelele sociale .
În același timp, alte cazuri sunt examinate din același motiv, care vor fi analizate de procuror pentru incitare la violență și insultarea memoriei celor morți.
Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după accidentul teribil din judeţul Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar alţi 3 au fost răniţi.
„Într-adevăr, este o tragedie, imensă. Probabil, în România nu se percepe la fel ca aici, o astfel de situație. Dar PAOK este ceva special. Toți ce susțin PAOK se consideră ca fiind într-o familie imensă.
Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm. Se trăiește tot la cote maxime. Tristețea este imensă! Greu de explicat în cuvinte. Pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca niște rude, sunt familiile celor implicați în accident.
Nu vreau să mă gândesc și-mi pare atât de rău de ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Suntem cu sufletul alături de ei. Vorbim de niște tineri, e păcat de ceea ce s-a întâmplat”, a spus Lucescu.
