Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România - Antena Sport

Home | Extra | Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România

Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România

Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 22:55

Comentarii
Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România

Accidentul din Timiş, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK / captura video observatornews.ro

Decesul suporterilor de la PAOK în accidentul din România încă aduce trisţeţe în rândul fanilor formaţiei elene, dar şi în rândul oficialilor clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a păstra cu respect imaginilea celor şapte fani în amintire, clubul de fotbal PAOK Salonic a anunțat că îi va da în judecată pe toți cei care insultă memoria celor ştinşi în tragedia din România.

PAOK a decis să adopte, așadar, o poziție fermă împotriva celor care insulă memoria celor șapte tineri, fani ai echipei din Salonic, care și-au pierdut viața, marți, în accidentul de mașină în România, pe drumul european E70, în județul Timiș.

Potrivit unui comunicat al clubului, PAOK nu intenționează să permită răspândirea de știri false sau comentarii inadecvate împotriva „prietenilor săi care au murit în mod atât de nedrept”, potrivit site-ului grec Reader.

După cum au informat autoritățile elene, a fost deja intentat un proces pentru un caz specific de postare pe rețelele sociale .

Reclamă
Reclamă

În același timp, alte cazuri sunt examinate din același motiv, care vor fi analizate de procuror pentru incitare la violență și insultarea memoriei celor morți.

Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după accidentul teribil din judeţul Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar alţi 3 au fost răniţi.

„Într-adevăr, este o tragedie, imensă. Probabil, în România nu se percepe la fel ca aici, o astfel de situație. Dar PAOK este ceva special. Toți ce susțin PAOK se consideră ca fiind într-o familie imensă.

Factura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 leiFactura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 lei
Reclamă

Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm. Se trăiește tot la cote maxime. Tristețea este imensă! Greu de explicat în cuvinte. Pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca niște rude, sunt familiile celor implicați în accident.

Nu vreau să mă gândesc și-mi pare atât de rău de ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Suntem cu sufletul alături de ei. Vorbim de niște tineri, e păcat de ceea ce s-a întâmplat”, a spus Lucescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Observator
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
23:20
FC Botoşani nu mai bate de şase meciuri. Valeriu Iftime: “Lucrurile sunt grave!”
22:42
Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca
22:22
Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: “Termin pe cinci”
22:12
Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj
22:10
De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: “Trebuie să intervin ca parlamentar”
21:56
Ce lovitură! Fotbalistul care a făcut senzație la CFR Cluj a semnat cu un club de tradiție din Bundesliga
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 4 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 5 Giovanni Becali anunţă plecarea lui Târnovanu de la FCSB. “Nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia” 6 Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”