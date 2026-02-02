Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer - Antena Sport

Joao Paulo este jucătorul care va semna cu FCSB, după ce roş-albaştrii au ajuns la un numitor comun cu Oţelul pentru transferul mijlocaşului ce reprezintă naţionala Capului Verde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform digisport.ro, Paulo va efectua luni vizita medicală şi, dacă totul va fi în regulă, va semna contractul şi va fi prezentat, pentru a putea ajunge cât mai repede sub comanda lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Joao Paulo semnează luni cu FCSB

Becali a acceptat să plătească 350.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo, la care se adaugă şi 20% dintr-un eventual viitor transfer. Important pentru Oţelul e că Becali a acceptat şi clauza conform căreia moldovenii să încaseze suma de la FIFA, dacă mijlocaşul va ajunge la World Cup 2026.

Astfel, Oţelul ar ajunge să primească pentru despărţirea de mijlocaş aproape un milion de euro. De partea cealaltă, Joao Paulo va avea un salariu de 15.000 de euro pe lună la FCSB.

În momentul în care transferul său va fi oficializat, Joao Paulo va deveni al treilea jucător adus de FCSB în acest mercato, după Andre Duarte și Ofri Arad.