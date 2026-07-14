Moment incredibil la Zurich! Ce s-a întâmplat când pe scenă a ajuns Embolo, jucătorul eliminat cu Argentina

Jucătorii naționalei Elveției s-au întors acasă și au fost primiți ca niște eroi după ce au reușit să ducă naționala în sferturile Campionatului Mondial pentru prima dată în 72 de ani.
Mii de suporteri s-au adunat în Turbinenplatz din Zurich pentru a-i primi pe jucători.
Jucătorii Elveției, primiți ca niște eroi
Atât jucătorii Elveției, cât și managerul Murat Yakin au purtat tricouri pe care scria „Istorie”. „Ne-ar fi plăcut să mai stăm încă o săptămână” le-a spus Yakin suporterilor.
„Dar desigur este frumos să ne întoarcem acasă la asemenea fani. Suntem extrem de mândrii de tot staff-ul și de ce au realizat jucătorii” a fost mesajul antrenorului. Căpitanul Granit Xhaka a luat și el microfonul: „Este destul de dificil să conștientizăm ce am realizat. Per total, a fost un turneu bun. Putem fi mândri de unde am ajuns. Din păcate, nu a fost suficient la final. Cu puțin noroc, poate că ajungeam și mai departe. Dar este parte din joc și acceptăm asta” a spus jucătorul lui Sunderland.
🇨🇭 After making history at the #WorldCup, the Nati returned to a hero’s welcome in Zurich this afternoon.
Thousands of fans gathered at the Turbinenplatz to welcome the team back home. 😍
📹 @RTSsport (IG) pic.twitter.com/TrwSHgHC2a
— Craig King – 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀EN (@FootballSwissEN) July 14, 2026
Un moment special a avut loc când pe scenă a fost spus numele lui Breel Embolo, atacantul care a primit cartonaș roșu la meciul cu Argentina cu VAR. Jucătorul de 29 de ani a fost ovaționat de fani, iar fanii au afișat bannere cu mesaje de susținere pentru acesta: „Dragă Breel Embolo, ești nevinovat” scria pe unul dintre acestea.
Pendant que certains pays menacent de mort les joueurs qui ont coûtés l’élimination à leur pays, chez nous Breel Embolo est accueilli par les applaudissements de tous le public. 🇨🇭❤️ pic.twitter.com/OI9XZQXz3i
— Okafort-dépressif🇨🇭 (@okaformidable) July 14, 2026
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