Moment incredibil la Zurich! Ce s-a întâmplat când pe scenă a ajuns Embolo, jucătorul eliminat cu Argentina

Jucătorii naționalei Elveției s-au întors acasă și au fost primiți ca niște eroi după ce au reușit să ducă naționala în sferturile Campionatului Mondial pentru prima dată în 72 de ani.

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Mii de suporteri s-au adunat în Turbinenplatz din Zurich pentru a-i primi pe jucători.

Jucătorii Elveției, primiți ca niște eroi

Atât jucătorii Elveției, cât și managerul Murat Yakin au purtat tricouri pe care scria „Istorie”. „Ne-ar fi plăcut să mai stăm încă o săptămână” le-a spus Yakin suporterilor.

„Dar desigur este frumos să ne întoarcem acasă la asemenea fani. Suntem extrem de mândrii de tot staff-ul și de ce au realizat jucătorii” a fost mesajul antrenorului. Căpitanul Granit Xhaka a luat și el microfonul: „Este destul de dificil să conștientizăm ce am realizat. Per total, a fost un turneu bun. Putem fi mândri de unde am ajuns. Din păcate, nu a fost suficient la final. Cu puțin noroc, poate că ajungeam și mai departe. Dar este parte din joc și acceptăm asta” a spus jucătorul lui Sunderland.