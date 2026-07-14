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Radu Miruță nu lasă Steaua fără bani, dar avertizează: „Pe tura mea asta n-o să se întâmple!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 14 iulie 2026, 19:10

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Radu Miruță nu lasă Steaua fără bani, dar avertizează: Pe tura mea asta n-o să se întâmple!”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă / Profimedia Images

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Steaua urmează să joace și în următorul sezon de Liga a II-a fără drept de promovare. Ministrul Apărării a declarat, pentru Antena Sport, că „cineva a înnodat foarte bine drumul Stelei” și că, în opinia sa, situația nu poate fi deblocată de un guvern interimar.

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Totodată, Radu Miruță a declarat pentru Antena Sport că nu va lăsa clubul fără finanțare, indiferent de situația administrativă. În același timp, a precizat că la Steaua „trebuie să se facă o reorganizare”.

Radu Miruță: „La Steaua e nevoie de o reorganizare!”

La începutul anului, suma de bani pe care au primit-o cei de la Steaua a fost una redusă. Dar pe parcursul anului, bucata cu care a fost redusă inițial a fost dată înapoi. Eu nu voi lăsa acțiunile curente fără finanțare.

Acolo trebuie să se facă o reorganizare, pentru că selecția comandantului nu a ajuns încă la un rezultat”, a declarat Radu Miruță. Eduard Danilof continuă să fie comandantul clubului Steaua, însă din informațiile pe care le are Antena Sport, el are un mandat de interimar, pe numai trei luni.

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Ministerul nu mai acceptă ca unii să-și facă combinații pe la Steaua!”

Radu Miruță susține că există oameni în clubul Steaua care nu își doresc ca lucrurile să se miște și a adăugat că, atâta vreme cât el va fi ministru al Apărării, nu va tolera neregulile. „Reorganizarea a stagnat, sunt și oameni pe acolo care nu își doresc să se reorganizeze. Ministerul nu mai acceptă ca unii să-și facă combinații pe la Steaua, cu sumele de bani date și de care nu mai întreabă nimeni.

Ei bine, pe tura mea n-o să se întâmple asta. MApN nu e un izvor nesfârșit care să hrănească și activități necesare Stelei, dar și tot felul de combinații ale unora care s-au mufat comercial de-a lungul timpului la Steaua. Nu e sac fără fund. Acolo trebuie schimbat modul în care funcționează în sine clubul”, a încheiat ministrul.

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