Radu Miruță nu lasă Steaua fără bani, dar avertizează: „Pe tura mea asta n-o să se întâmple!”

Steaua urmează să joace și în următorul sezon de Liga a II-a fără drept de promovare. Ministrul Apărării a declarat, pentru Antena Sport, că „cineva a înnodat foarte bine drumul Stelei” și că, în opinia sa, situația nu poate fi deblocată de un guvern interimar.
Totodată, Radu Miruță a declarat pentru Antena Sport că nu va lăsa clubul fără finanțare, indiferent de situația administrativă. În același timp, a precizat că la Steaua „trebuie să se facă o reorganizare”.
Radu Miruță: „La Steaua e nevoie de o reorganizare!”
„La începutul anului, suma de bani pe care au primit-o cei de la Steaua a fost una redusă. Dar pe parcursul anului, bucata cu care a fost redusă inițial a fost dată înapoi. Eu nu voi lăsa acțiunile curente fără finanțare.
Acolo trebuie să se facă o reorganizare, pentru că selecția comandantului nu a ajuns încă la un rezultat”, a declarat Radu Miruță. Eduard Danilof continuă să fie comandantul clubului Steaua, însă din informațiile pe care le are Antena Sport, el are un mandat de interimar, pe numai trei luni.
„Ministerul nu mai acceptă ca unii să-și facă combinații pe la Steaua!”
Radu Miruță susține că există oameni în clubul Steaua care nu își doresc ca lucrurile să se miște și a adăugat că, atâta vreme cât el va fi ministru al Apărării, nu va tolera neregulile. „Reorganizarea a stagnat, sunt și oameni pe acolo care nu își doresc să se reorganizeze. Ministerul nu mai acceptă ca unii să-și facă combinații pe la Steaua, cu sumele de bani date și de care nu mai întreabă nimeni.
Ei bine, pe tura mea n-o să se întâmple asta. MApN nu e un izvor nesfârșit care să hrănească și activități necesare Stelei, dar și tot felul de combinații ale unora care s-au mufat comercial de-a lungul timpului la Steaua. Nu e sac fără fund. Acolo trebuie schimbat modul în care funcționează în sine clubul”, a încheiat ministrul.
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