Gabi Tamaş a recreat momentul viral când a spart termopanul şi a intrat într-un bloc: “This is Sparta”

Gabi Tamaş a recreat momentul viral din 2013, când a spart uşa unui bloc pentru a intra. Totul s-a petrecut în emisiunea “Fiertzi pe Mondial”, care se vede de luni până vineri, de la ora 12:15, şi duminica, de la 13:15, exclusiv în AntenaPLAY.
În 2013, Gabi Tamaş a fost surprins de camerele video în timp ce spărgea uşa unui bloc, pentru a intra. După o noapte de pomină, Gabriel Tamaş a spart atunci uşa unui bloc din Bucureşti. În filmarea apărută la acel moment apare şi o femeie. Totul s-a întâmplat înaintea unui meci amical pe care România l-a disputat la Bucureşti cu Trinidad şi Tobago.
Gabi Tamaş a recreat momentul viral când a spart termopanul şi a intrat într-un bloc
Acum, la 13 ani distanţă de la acel moment, Gabi Tamaş a recreat scena în cadrul emisiunii Fiertzi pe Mondial:
“Era o zi însorită, după club. Îmi era somn. Nu ştiu ce căutam acolo. În acea seară s-a băut în cantităţi industriale. Tu crezi că îmi mai aduc aminte în ce zonă eram? În Bucureşti eram.
Nu ştiam pe nimeni. În capul meu mergeam să caut pe cineva, dar în blocul ăla nu ştiam pe nimeni. Am ciocănit la geam şi era o femeie care făcea curat. De vină a fost ea că nu mi-a deschis.
Am ajuns la etajul 1 şi aici era o uşă şi am făcut aşa (n.r. s-a întins pe jos). M-am trezit în nişte picioare cam grele, că a venit poliţia. M-a trezit poliţia. Cam asta a fost”, a spus Gabi Tamaş.
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