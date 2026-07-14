Florin Talpan, cercetat disciplinar! Biroul său a fost sigilat, iar laptopul i-a fost reţinut! Reacţia comandantului clubului

Fanii Stelei s-au revoltat!

Pe contul de Facebook Steaua Liberă, fanii “militarilor” s-au revoltat şi au cerut încetarea oricăror măsuri care ar afecta activitatea profesională a lui Florin Talpan.

“PETIȚIE PUBLICĂ

Solicităm încetarea imediată a măsurilor care afectează activitatea colonelului Florin-Costel Talpan

Către conducerea Ministerului Apărării Naționale, domnului Valeriu Roșu, fost consilier juridic

Președintelui României

Noi, semnatarii prezentei petiții, ne exprimăm profunda indignare față de situația în care a fost adus colonelul Florin-Costel Talpan, ofițer care, timp de peste două decenii, a reprezentat Ministerul Apărării Naționale și Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” București în unele dintre cele mai importante și complexe litigii din România.

Colonelul Florin-Costel Talpan a gestionat, ani la rând, dosare juridice de o importanță deosebită și a obținut hotărâri definitive care au contribuit la protejarea patrimoniului, identității și drepturilor Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București, precum și a intereselor statului român.

“Considerăm revoltător faptul că un ofiţer cu o asemenea experienţă profesională este supus unor măsuri care îi afectează activitatea”

Considerăm revoltător faptul că un ofițer cu o asemenea experiență profesională este supus unor măsuri care îi afectează activitatea, după ce a semnalat public situații pe care le consideră presiuni și abuzuri. În loc ca aspectele reclamate să fie analizate cu obiectivitate și imparțialitate, se creează impresia că este vizat tocmai cel care a avut curajul să le aducă la cunoștință.

Solicităm explicații cu privire la modul în care sunt tratate sesizările formulate de colonelul Florin-Costel Talpan și la motivele pentru care acesta este supus unor proceduri administrative și disciplinare, în loc ca problemele semnalate să fie verificate cu aceeași seriozitate.

De asemenea, informațiile potrivit cărora domnul Valeriu Roșu, „consilier juridic” care nu a profesat niciodată dar care a ajuns general fără vreun rezultat remarcabil pentru statul roman, și-ar fi exprimat în diferite cercuri intenția de îndepărtare a colonelului Florin-Costel Talpan din Armată ridică serioase semne de întrebare cu privire la aparența de imparțialitate a măsurilor luate împotriva acestuia și impun clarificări!

Nu putem ignora diferența evidentă dintre rezultatele profesionale ale colonelului Florin-Costel Talpan și activitatea lipsită aproape în totalitate de rezultate notabile a celor care îl șicanează și care îi critică activitatea. Colonelul Talpan a reprezentat instituția în litigii complexe, a muncit efectiv în instanță și a obținut rezultate concrete. În acest context, considerăm legitim să întrebăm:

“Considerăm inadmisibil ca Florin Talpan să nu aibă condiţiile minime pentru a-şi exercita atribuţiile”

Care sunt rezultatele profesionale ale domnului Valeriu Roșu care îl recomandă pentru a evalua activitatea unui ofițer cu asemenea realizări?

Care sunt rezultatele excepționale ale lui Eduard Danilof și ce îl recomandă a fi comandant la clubul Steaua, cel mai important club sportive din România și o resursă extrem de valoroasă a Armatei? În cazul acestuia, rezultatele lipsesc. Mai mult, acțiunile sale lasă impresia că și-a făcut un scop în viață din a-l ataca pe colonelul Talpan, aspect extrem de grav, care afectează în mod negative credibilitatea și imaginea armatei.

Munca unui colonel de justiție implicat direct în litigii de mare complexitate nu poate fi redusă la simple evaluări administrative făcute de persoane care nu au avut aceeași responsabilitate și aceeași implicare directă în cauzele respective.

Considerăm deosebit de grav faptul că, într-o perioadă în care CSA „Steaua” București are de gestionat dosare importante, inclusiv cele privind FCSB, principalul specialist al instituției în aceste litigii nu este lăsat să își desfășoare activitatea în condiții normale.

Au fost făcute publice informații potrivit cărora colonelul Florin-Costel Talpan a fost lipsit de mijloacele necesare desfășurării activității profesionale, inclusiv prin ridicarea laptopului personal pe care îl utiliza pentru muncă și care fusese achiziționat din fonduri proprii, precum și prin sigilarea biroului său.

Considerăm inadmisibil ca un ofițer care trebuie să pregătească apărări și documente juridice pentru instituție să ajungă în situația de a nu avea condițiile minime pentru a-și exercita atribuțiile.

Solicităm:

1. Încetarea imediată a oricăror măsuri care afectează activitatea profesională a colonelului Florin-Costel Talpan;

2. Restabilirea condițiilor normale de lucru și asigurarea accesului la mijloacele necesare desfășurării activității;

3. Respectarea dreptului unui militar de a formula sesizări și de a-și exprima punctul de vedere fără a fi supus unor presiuni nejustificate.

Fanii Stelei ameninţă cu plângeri penale!

Funcțiile și pozițiile administrative nu trebuie folosite pentru a afecta activitatea unui ofițer care și-a dedicat cariera apărării intereselor Ministerului Apărării Naționale și ale Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București.

În cazul în care aceste situații nu vor înceta și nu vor fi luate măsuri pentru remedierea lor, noi, semnatarii prezentei petiții, ne rezervăm dreptul de a sesiza instituțiile competente, inclusiv organele de urmărire penală, prin formularea de plângeri împotriva persoanelor responsabile, inclusiv împotriva domnului Valeriu Roșu, a ministrului Apărării Naționale, a lui Eduard Danilof și, nu în ultimul rând, a colonelului Danau, care este plătit din banii noștri dar care a ajuns să îl urmărească și să îl monitorizeze pe Colonelul Talpan.

Solicităm respectarea legii, a onoarei militare și a principiilor de imparțialitate, precum și încetarea oricăror acțiuni care afectează activitatea profesională a colonelului Florin-Costel Talpan”, a fost textul apărut pe contul de Facebook Steaua Liberă.