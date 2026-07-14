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Acestea sunt cele trei blesteme de la Cupa Mondială! De ce Spania este marea favorită la câștigarea trofeului

Daniel Işvanca Publicat: 14 iulie 2026, 19:55

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Acestea sunt cele trei blesteme de la Cupa Mondială! De ce Spania este marea favorită la câștigarea trofeului

Naționala Spaniei / Profimedia

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Franța, Spania, Argentina și Anglia sunt cele patru naționale rămase în cursa pentru titlul mondial, iar două dintre acestea se vor întâlni în această seară, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 22:00.

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Cifrele arată că în prezent există trei mari blesteme în ceea ce privește triumful mondial și o aduc pe Spania în fruntea tuturor, chiar și în fața campioanei Argentina.

De ce este Spania favorită la câștigarea Cupei Mondiale

Franța – Spania este prima semifinală de la Campionatul Mondial, iar selecționata lui Didier Deschamps vizează a treia prezență consecutivă în marea finală.

Spaniolii se agață de orice pentru a-și spori șansele de triumf pe cea mai importantă scenă a fotbalului, iar trei statistici incredibile arată de ce Yamal și ai lui au cele mai mari șanse la câștig.

Potrivit informațiilor, actualul deținător al Balonului de Aur nu a reușit niciodată în istorie să își treacă în palmares și titlul mondial. Asta practic scoate naționala Franței din calcule.

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În același timp, niciodată o selecționată care a avut un antrenor străin nu a câștigat Cupa Mondială, ceea ce înseamnă că și Anglia ar fi scoasă din ecuație.

Totodată, cifrele spun că naționala care a început turneul final de pe prima poziție în clasamentul FIFA nu a găsit drumul spre succes, ceea ce o exclude și pe Argentina.

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