Acestea sunt cele trei blesteme de la Cupa Mondială! De ce Spania este marea favorită la câștigarea trofeului

Franța, Spania, Argentina și Anglia sunt cele patru naționale rămase în cursa pentru titlul mondial, iar două dintre acestea se vor întâlni în această seară, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 22:00.

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Cifrele arată că în prezent există trei mari blesteme în ceea ce privește triumful mondial și o aduc pe Spania în fruntea tuturor, chiar și în fața campioanei Argentina.

De ce este Spania favorită la câștigarea Cupei Mondiale

Franța – Spania este prima semifinală de la Campionatul Mondial, iar selecționata lui Didier Deschamps vizează a treia prezență consecutivă în marea finală.

Spaniolii se agață de orice pentru a-și spori șansele de triumf pe cea mai importantă scenă a fotbalului, iar trei statistici incredibile arată de ce Yamal și ai lui au cele mai mari șanse la câștig.

Potrivit informațiilor, actualul deținător al Balonului de Aur nu a reușit niciodată în istorie să își treacă în palmares și titlul mondial. Asta practic scoate naționala Franței din calcule.