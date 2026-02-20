Jurnal Antena Sport | Încărcaţi pentru titlu - Antena Sport

Închide meniul
Dinamoviştii vorbesc despre event înaintea bătăliei cu Rapid. Şi Puşcaş vine să împuşte trofee cu Dinamo. Kopic spune că l-a convins imediat pe Puşcaş.

Jurnal Antena Sport | Încărcaţi pentru titlu

Jurnal Antena Sport | Susţinere pentru Lucescu

Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie

Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat anul 2026 pentru Mercedes: "Este întrebarea sezonului"

20:12
VideoJurnal Antena Sport | Susţinere pentru Lucescu
20:00
LIVE SCOREBotoşani – U Cluj 0-1. Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi. Lukic deschide scorul
19:54
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1
19:46
Veşti bune pentru România: Mihăilă a marcat din nou în Turcia!
19:31
Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: “A fost penalty”
19:21
Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault”
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 3 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 4 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 5 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 6 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1