Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro”

Cine va fi viitorul antrenor de la FCSB? Situația băncii tehnice începe să se contureze înaintea noului sezon, după un campionat sub așteptări în care echipa a ratat calificarea în play-off. Un apropiat al lui Gigi Becali, Mitică Dragomir, crede că tot Rădoi rămâne antrenor indiferent de ce se întâmplă în play-out. Cum reușește să-l țină Becali? Firește cu un salariu generos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit lui Dumitru Dragomir, actualul tehnician, Mirel Rădoi, are șanse mari să rămână pe bancă bucureștenilor și în sezonul viitor. Fostul șef al LPF susține că patronul clubului, Gigi Becali, pregătește o ofertă financiară consistentă pentru a-l convinge să continue proiectul.

Rădoi a ajuns la echipă într-un moment complicat, după plecarea lui Elias Charalambous. Imediat după ce Rădoi a semnat au apărut informații potrivit cărora antrenorul ar avea o înțelegere verbală cu un club din străinătate. Cu toate acestea, Dragomir este convins că situația se va întoarce în favoarea FCSB-ului.

„Rădoi a venit la o echipă slabă, dar are timp să aducă fotbaliști. Eu nu cred că va pleca în vară. Va rămâne în continuare. Îi dă Gigi un salariu trăsnet, 25.000 pe lună”, a declarat Dragomir, conform Fanatik.

Fostul oficial consideră că suma propusă este una peste media Ligii 1 și ar putea înclina decisiv balanța: „E salariu trăsnet. Rădoi va rămâne pentru că n-are cum să nu ia locul 7. Și fără să vrea va lua locul 7”.