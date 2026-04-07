Drama unui fost jucător de la FCSB: “Am ajuns aproape la nebuni! Nu îmi e rușine să recunosc, am avut nevoie de psihiatru”

Radu Constantin Publicat: 7 aprilie 2026, 9:26

Drama unui fost jucător de la FCSB: Am ajuns aproape la nebuni! Nu îmi e rușine să recunosc, am avut nevoie de psihiatru

Fostul atacant al celor de la FCSB, Adrian Petre, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din cariera și viața sa. El a recunoscut că s-a confruntat cu probleme serioase de ordin psihic după despărțirea de clubul patronat de Gigi Becali.

Transferat în 2020 de la Esbjerg fB pentru aproximativ 800.000 de euro, Petre nu a reușit să se impună la FCSB. Atacantul a bifat 16 apariții pentru formația bucureșteană, reușind să înscrie trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

Ulterior, cariera sa a continuat cu un împrumut la Cosenza Calcio, iar mai târziu a ajuns liber de contract la UTA Arad. Dincolo de parcursul sportiv, perioada de după plecarea de la FCSB a fost însă una extrem de dificilă pe plan personal.

„Ajunsesem în depresie și anxietate”

Într-un interviu pentru gsp.ro, Adrian Petre a dezvăluit că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a depăși momentele critice.

„Am avut o perioadă în care am lucrat cu un psiholog. Am lucrat chiar și cu un psihiatru. O dădusem în depresie și anxietate, nu mai ținea de fotbal. Aveam atacuri de panică și simțeam că mor mereu. Cel mai greu era înainte și după meciuri”, a mărturisit atacantul.

Fotbalistul a explicat că, inițial, nu a înțeles ce i se întâmplă, iar episoadele de anxietate deveniseră tot mai frecvente și greu de gestionat.

Petre a subliniat importanța ajutorului primit.

„Psihiatrul m-a ajutat. Nu mi-e rușine să recunosc că am avut nevoie de psihiatru. Am ajuns aproape la nebuni! Dacă în fiecare seară crezi că mori, la un moment dat înnebunești”, a mai spus acesta.

După experiența la UTA Arad, Petre a mai bifat formații importante precum Farul Constanța, Levadiakos sau Hermannstadt. Apoi a urmat declinul, fotbalistul a semnat cu Tunari, Chiajna apoi cu Păulești, formația aflată acum într-un imens scandal al parurilor.

