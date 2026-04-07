Drama unui fost jucător de la FCSB: “Am ajuns aproape la nebuni! Nu îmi e rușine să recunosc, am avut nevoie de psihiatru”

Fostul atacant al celor de la FCSB, Adrian Petre, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din cariera și viața sa. El a recunoscut că s-a confruntat cu probleme serioase de ordin psihic după despărțirea de clubul patronat de Gigi Becali.

Transferat în 2020 de la Esbjerg fB pentru aproximativ 800.000 de euro, Petre nu a reușit să se impună la FCSB. Atacantul a bifat 16 apariții pentru formația bucureșteană, reușind să înscrie trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

Ulterior, cariera sa a continuat cu un împrumut la Cosenza Calcio, iar mai târziu a ajuns liber de contract la UTA Arad. Dincolo de parcursul sportiv, perioada de după plecarea de la FCSB a fost însă una extrem de dificilă pe plan personal.

„Ajunsesem în depresie și anxietate”

Într-un interviu pentru gsp.ro, Adrian Petre a dezvăluit că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a depăși momentele critice.

„Am avut o perioadă în care am lucrat cu un psiholog. Am lucrat chiar și cu un psihiatru. O dădusem în depresie și anxietate, nu mai ținea de fotbal. Aveam atacuri de panică și simțeam că mor mereu. Cel mai greu era înainte și după meciuri”, a mărturisit atacantul.