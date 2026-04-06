Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”

Cristi Chivu a obţinut o victorie mare de tot cu Inter, 5-2 cu Roma, dar la finalul partidei de pe Meazza a fost întrebat şi de situaţia dificilă prin care trece fotbalul italian.

Squadra Azzurra a ratat pentru a treia oară consecutiv participarea la Cupa Mondială, iar Chivu susţine că vinovaţi pentru această situaţie sunt antrenorii, jucătorii, suporterii şi chiar jurnaliştii.

“Nu am o baghetă magică. Ceea ce știu este că suntem cu toții vinovați pentru ceea ce se întâmplă, începând de la antrenori, jucători, suporteri, rețelele sociale și chiar jurnaliști. Se scot în evidență lucrurile negative, în timp ce fotbalul ar trebui să rămână mereu un joc.

Trebuie să schimbăm modul în care ne raportăm la acest sport frumos, care îi face pe copii să se îndrăgostească de el, nu pe cei care își arată nemulțumirea și aruncă lucruri care nu ar trebui spuse”, a spus Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

Pe de altă parte, revenirea cu dublă a lui Lautaro Martinez a dus-o pe Inter la 9, respectiv 10 puncte de urmăritoarele Milan şi Napoli, care se întâlnesc luni, în meci direct, pe Stadionul “Diego Armando Maradona”.