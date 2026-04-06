Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”

Cristi Chivu a obţinut o victorie mare de tot cu Inter, 5-2 cu Roma, dar la finalul partidei de pe Meazza a fost întrebat şi de situaţia dificilă prin care trece fotbalul italian.
Squadra Azzurra a ratat pentru a treia oară consecutiv participarea la Cupa Mondială, iar Chivu susţine că vinovaţi pentru această situaţie sunt antrenorii, jucătorii, suporterii şi chiar jurnaliştii.
Cristi Chivu a vorbit despre situaţia fotbalului italian
“Nu am o baghetă magică. Ceea ce știu este că suntem cu toții vinovați pentru ceea ce se întâmplă, începând de la antrenori, jucători, suporteri, rețelele sociale și chiar jurnaliști. Se scot în evidență lucrurile negative, în timp ce fotbalul ar trebui să rămână mereu un joc.
Trebuie să schimbăm modul în care ne raportăm la acest sport frumos, care îi face pe copii să se îndrăgostească de el, nu pe cei care își arată nemulțumirea și aruncă lucruri care nu ar trebui spuse”, a spus Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.
Pe de altă parte, revenirea cu dublă a lui Lautaro Martinez a dus-o pe Inter la 9, respectiv 10 puncte de urmăritoarele Milan şi Napoli, care se întâlnesc luni, în meci direct, pe Stadionul “Diego Armando Maradona”.
“Sunt fericit că l-am regăsit pe Lautaro, dar și de golurile lui Thuram, Barella sau Dumfries. La fel este valabil și pentru Luis Henrique, Diouf și Frattesi, pentru toți cei care astăzi nu au intrat pe teren”, a mai spus Chivu.
- Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a surclasat-o pe AS Roma în derby: “Nu era de la sine înțeles”
- Chivu a bătut Roma cu 5-2, dar a început conferinţa cu un mesaj pentru Mircea Lucescu: “Să ne rugăm!”
- Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
- “E meciul anului!”. Cristi Chivu, avertizat de un campion mondial înainte de derby-ul Inter – AS Roma
- Chivu face tackling la Barcelona. Cum vrea să-l țină pe Bastoni la Inter: „Știe să ia deciziile corecte”