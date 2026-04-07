“De două zile plânge”. Înlocuitorul lui Mircea Lucescu la naţională, dărâmat după probleme lui “Il Luce”

Jerry Gane este extrem de afectat de problemele de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu. Gică Craioveanu a dezvăluit că fostul secund al lui “Il Luce” de la naţională şi cel care l-a înlocuit pe acesta la meciul cu Slovacia “plânge de două zile”.
Mircea Lucescu este în comă indusă, la Terapie Intensivă. Starea fostului selecţioner s-a înrăutăţit în noaptea de sâmbătă spre duminică, Răzvan Lucescu venind de urgenţă în ţară duminică seara.
Jerry Gane, extrem de afectat de problemele lui Mircea Lucescu
Gică Craioveanu a oferit declaraţii declaraţii despre Mircea Lucescu, la finalul partidei câştigate de Universitatea Craiova cu CFR Cluj, scor 2-0, în etapa a treia de play-off. El a fost cel care a dezvăluit cât de afectat este Jerry Gane de problemele fostului selecţioner, cei doi având o relaţie excelentă după perioada în care au colaborat la naţională.
“Toți suntem alături de dumnealui, nu e ușor. Sunt momente foarte dificile. Știm cu toții cum este nea Mircea.
Am vorbit cu foarte mulți prieteni, inclusiv Jerry (n.r. Ionel Gane, fostul secund al lui Mircea Lucescu). De două zile plânge. S-a creat o conexiune foarte importantă, foarte strânsă între ei, iar suferința e foarte mare. Fotbalul, până la urmă, trece pe alt plan. Să sperăm (n.r. că vor exista minuni)”, a declarat Gică Craioveanu, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.
Comunicatul Spitalului Universitar despre starea lui Mircea Lucescu
Luni, la Spitalul Universitar, a avut loc o şedinţă a medicilor la care a participat şi familia lui Mircea Lucescu. În urma şedinţei a fost emis şi un comunicat. Potrivit ultimelor informaţii oficiale Mircea Lucescu ar urma să fie supus unei noi intervenții chirurgicale, iar la întrunirea de luni a participat și un medic cardiolog din Franța, venit la cererea familiei Lucescu.
„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ati, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei.
În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au transmis luni cei de la Spitalul Universitar.
