“De două zile plânge”. Înlocuitorul lui Mircea Lucescu la naţională, dărâmat după probleme lui “Il Luce”

Jerry Gane este extrem de afectat de problemele de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu. Gică Craioveanu a dezvăluit că fostul secund al lui “Il Luce” de la naţională şi cel care l-a înlocuit pe acesta la meciul cu Slovacia “plânge de două zile”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu este în comă indusă, la Terapie Intensivă. Starea fostului selecţioner s-a înrăutăţit în noaptea de sâmbătă spre duminică, Răzvan Lucescu venind de urgenţă în ţară duminică seara.

Gică Craioveanu a oferit declaraţii declaraţii despre Mircea Lucescu, la finalul partidei câştigate de Universitatea Craiova cu CFR Cluj, scor 2-0, în etapa a treia de play-off. El a fost cel care a dezvăluit cât de afectat este Jerry Gane de problemele fostului selecţioner, cei doi având o relaţie excelentă după perioada în care au colaborat la naţională.

“Toți suntem alături de dumnealui, nu e ușor. Sunt momente foarte dificile. Știm cu toții cum este nea Mircea.

Am vorbit cu foarte mulți prieteni, inclusiv Jerry (n.r. Ionel Gane, fostul secund al lui Mircea Lucescu). De două zile plânge. S-a creat o conexiune foarte importantă, foarte strânsă între ei, iar suferința e foarte mare. Fotbalul, până la urmă, trece pe alt plan. Să sperăm (n.r. că vor exista minuni)”, a declarat Gică Craioveanu, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.