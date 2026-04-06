Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională

Bogdan Stănescu Publicat: 6 aprilie 2026, 23:43

Cristi Săpunaru, în timpul unui eveniment organizat de FRF / Antena Sport

Cristi Săpunaru (42 de ani) l-a remarcat pe Vladimir Screciu (26 de ani), după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Săpunaru e de părere că Screciu ar fi o variantă mai bună pentru echipa naţională decât Andrei Burcă (32 de ani), ce face cuplu de fundaşi centrali, în mod obişnuit, cu Radu Drăguşin (24 de ani).

Cotat la 2 milioane de euro de către transfermarkt.com, Vladimir Screciu are 7 meciuri pentru naţionala României.

Cristi Săpunaru: “Enorm de mult îmi place Screciu”

“Enorm de mult îmi place Screciu! Cred că era o variantă mai bună decât Burcă la națională, numai că Burcă a jucat mai mult cu Drăgușin.

Dacă vrei să închizi jocul, da, e o soluție foarte bună și la mijlocul terenului. E bun, e polivalent, mie îmi place foarte mult. Europa i-a ajutat foarte mult pe cei de la Craiova”, a spus Cristi Săpunaru pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.

Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0

Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1.

La Craiova prima ocazie importantă i-a aparţinut lui Alibek Aliev, în minutul 27, acesta trimiţând pe lângă poarta gazdelor. Cicâldău a ratat apoi pentru olteni, în minutul 37, când şutul său a fost respins de Mihai Popa. Patru minute mai târziu Mekvabishvili a lovit bara transversală cu un şut de la distanţă, însă georgianul şi-a reglat tirul, iar în minutul 56, cu un şut din drop, de la 25 de metri, l-a învins pe Popa, deschizând scorul.Craiovenii au majorat avantajul în minutul 61, prin Al-Hamlawi, şi au avut un gol, al lui David Matei, anulat pentru ofsaid, în minutul 74, după analiza VAR. Clujenii au forţat, Pancu a efectuat schimbări, dar scorul nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0.

După primele trei etape, în play-off-ul Ligii 1 conduce U Cluj, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova – cu acelaşi număr de puncte. Rapid e a treia, cu 31 de puncte, şi CFR Cluj e pe locul 4 – cu 30 de puncte.

Ultimele două locuri sunt ocupate de FC Argeş (29 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (27 de puncte).

Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorileVal de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Citește și:
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
Observator
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre fostul selecționer: „E ceva tulburător. Mă doare”
Fanatik.ro
Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre fostul selecționer: „E ceva tulburător. Mă doare”
23:45

Napoli – AC Milan 1-0. Campioana se apropie de Inter-ul lui Cristi Chivu!
23:42

„Dinamo ne va ajuta să fim campioni”. Gică Craioveanu, euforic după Univ. Craiova – CFR 2-0: „Lumea mă face căpiat, dar…”
23:35

Iuliu Mureşan: “Ne luptăm pentru locul trei. Nu visez la cai verzi pe pereţi!” Pe cine pune în locul lui Bilaşco
23:16

Vladimir Screciu, cu lacrimi în ochi când a vorbit despre Mircea Lucescu: „E cumplit pentru noi”
23:09

“Nu o să mai am astfel de momente” Reacţia lui Baiaram, după ce Coelho nu l-a titularizat! Mesaj pentru Lucescu
23:01

Cui i-a dedicat Filipe Coelho victoria cu CFR Cluj: “Este un moment prost pentru el”
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 UPDATEComunicat de ultimă oră emis de SUUB: Mircea Lucescu, pregătit pentru o nouă intervenţie chirugicală 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați” 5 Anunţ de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu: “Întâlnire complexă a personalului medical” 6 “Câinii” i-au găsit înlocuitor din Liga 1 lui Zeljko Kopic, în cazul în care antrenorul croat va părăsi Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României