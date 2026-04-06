Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională

Cristi Săpunaru (42 de ani) l-a remarcat pe Vladimir Screciu (26 de ani), după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Săpunaru e de părere că Screciu ar fi o variantă mai bună pentru echipa naţională decât Andrei Burcă (32 de ani), ce face cuplu de fundaşi centrali, în mod obişnuit, cu Radu Drăguşin (24 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cotat la 2 milioane de euro de către transfermarkt.com, Vladimir Screciu are 7 meciuri pentru naţionala României.

“Enorm de mult îmi place Screciu! Cred că era o variantă mai bună decât Burcă la națională, numai că Burcă a jucat mai mult cu Drăgușin.

Dacă vrei să închizi jocul, da, e o soluție foarte bună și la mijlocul terenului. E bun, e polivalent, mie îmi place foarte mult. Europa i-a ajutat foarte mult pe cei de la Craiova”, a spus Cristi Săpunaru pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.

Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1.