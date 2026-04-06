Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională

Cristi Săpunaru (42 de ani) l-a remarcat pe Vladimir Screciu (26 de ani), după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Săpunaru e de părere că Screciu ar fi o variantă mai bună pentru echipa naţională decât Andrei Burcă (32 de ani), ce face cuplu de fundaşi centrali, în mod obişnuit, cu Radu Drăguşin (24 de ani).
Cotat la 2 milioane de euro de către transfermarkt.com, Vladimir Screciu are 7 meciuri pentru naţionala României.
Cristi Săpunaru: “Enorm de mult îmi place Screciu”
“Enorm de mult îmi place Screciu! Cred că era o variantă mai bună decât Burcă la națională, numai că Burcă a jucat mai mult cu Drăgușin.
Dacă vrei să închizi jocul, da, e o soluție foarte bună și la mijlocul terenului. E bun, e polivalent, mie îmi place foarte mult. Europa i-a ajutat foarte mult pe cei de la Craiova”, a spus Cristi Săpunaru pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0
Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1.
La Craiova prima ocazie importantă i-a aparţinut lui Alibek Aliev, în minutul 27, acesta trimiţând pe lângă poarta gazdelor. Cicâldău a ratat apoi pentru olteni, în minutul 37, când şutul său a fost respins de Mihai Popa. Patru minute mai târziu Mekvabishvili a lovit bara transversală cu un şut de la distanţă, însă georgianul şi-a reglat tirul, iar în minutul 56, cu un şut din drop, de la 25 de metri, l-a învins pe Popa, deschizând scorul.Craiovenii au majorat avantajul în minutul 61, prin Al-Hamlawi, şi au avut un gol, al lui David Matei, anulat pentru ofsaid, în minutul 74, după analiza VAR. Clujenii au forţat, Pancu a efectuat schimbări, dar scorul nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0.
După primele trei etape, în play-off-ul Ligii 1 conduce U Cluj, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova – cu acelaşi număr de puncte. Rapid e a treia, cu 31 de puncte, şi CFR Cluj e pe locul 4 – cu 30 de puncte.
Ultimele două locuri sunt ocupate de FC Argeş (29 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (27 de puncte).
