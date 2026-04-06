Comunicat de ultimă oră emis de SUUB: Mircea Lucescu, pregătit pentru o nouă intervenţie chirugicală

“Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluţia stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu şi că vom reveni cu informaţii în curând, sau dacă va fi necesar.

La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz. SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public”, a anunţat Spitalul Universitar.

Update 13:35: Mihai Stoichiţă a oferit noi detalii legate de starea lui Mircea Lucescu.

“La fel ca și ieri, e stabil. E în continuare la Terapie Intensivă, să sperăm că își va reveni. (n.r. L-ați văzut?) Păi unde m-am dus? M-am dus să mă plimb prin spital? Eu sunt optimist de felul meu, dar trebuie să cred în Dumnezeu și să mă rog la el. Nu am vorbit cu niciun medic.

E intubat, dar este stabil. Asta e important. Trebuie respectată durerea familiei. (n.r. Vine și domnul Burleanu?) Dacă am venit eu, înseamnă că am venit și delegat de domnul Burleanu ca să-l informez despre ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, pentru că îi sunt apropiat.

(n.r. Care e mesajul jucătorilor?) Cred că a fost destul de clar, că sunt alături de el. (n.r. Vor veni și ei?) Asta nu știu, gândiți-vă că au program în cadrul echipelor de unde sunt”, a spus oficialul FRF.

Update 12:50: La Spitalul Universitar și-a făcut apariția Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF. “Acum am venit de la federație să vedem ce e. Ne interesăm. (n.r. S-a schimbat ceva?) Nu“, a spus oficialul la intrarea în instituția medicală.

Update 12:30: Marius Șumudică a povestit cum a decurs vizita sa de duminică de la Spitalul Universitar, unde Mircea Lucescu se află la ATI:

“Vestea bună este că a trecut o perioadă de la problema pe care a avut-o şi nu s-a agravat. Primele 24 de ore sunt foarte importante. Sunt bulversat, mi-e şi frică să mă uit la telefon, să sun şi să cer informaţii. E o mare tragedie tot ce se întâmplă.

Ne doare. În momente de genul acesta e foarte greu. Am reuşit să ajung până la etajul 10 la spital, am trecut de trei filtre. La terapie intensivă am vorbit cu doctorul, era îngrijorat. Am intrat într-o rezervă, am stat puţin cu familia, vreo 10 minute. Mă uitam la doamna Neli, parcă privea prin mine.

Din cauza şocului, probabil. Era o atmosferă sumbră. Am încercat ieri să îl văd, nu mi s-a dat voie să intru. Îmi doream foarte mult să merg să îl văd, nu mi s-a dat voie.

Doamna Neli mi-a spus că eram unul dintre cei pe care i-a iubit foarte mult. Este o femeie foarte coerentă, mi-a reamintit de mine şi de Lupu, mi-a spus că ne iubeşte foarte mult“, a spus fostul antrenor de la Rapid, potrivit fanatik.ro.

Update 11:30: Ionuț Lupescu, fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Dinamo, i-a transmis un mesaj emoționat fostului selecționer:

“Nea Mircea, mă uit la clipul ăsta şi mă gândesc la dumneata. Învingeam Partizan la ei acasă şi ne calificam în semifinalele Cupei Cupelor. Goluri marcate de Răducioiu şi şi de mine. Eu aveam 21 de ani, Radu avea 20, jucam în sferturile unei cupe europene şi n-aveam nicio teamă.

N-aveam teamă pentru că dumneata ne-ai insuflat mentalitatea asta — că locul nostru e acolo, că putem juca şi lupta cu fruntea sus şi încredere în noi la orice nivel, împotriva oricui. Ne-ai făcut luptători. Învingători. Şi îţi datorăm asta o întreagă generaţie de jucători. Acum dumneata duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar.

Şi ştiu că o faci cu acelaşi curaj cu care ne-ai învăţat pe noi. Nu se poate altfel — nu de la omul care ne-a format pe noi. Dumnezeu să-ţi dea putere, Nea Mircea”, a scris Lupescu pe Facebook.

Update 09:30: Mircea Lucescu se află în continuare la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență București. Starea fostului selecționer rămâne una gravă, potrivit gsp.ro.

Update 6 aprilie 07:50: Cristi Chivu a avut şi el un mesaj de încurajare pentru Mircea Lucescu.

“Ne rugăm cu toţii să fie bine, să îşi revină. Din punct de vedere uman e o persoană extraordinară, aşa cum ştim cu toţii. Toate gândurile bune pentru el, pentru familia lui. În aceste momente, deloc uşoare, trebuie să ne rugăm”, a spus Chivu, la conferinţa de presă.

Update 00:14: Răzvan Lucescu, Neli Lucescu şi Matei Lucescu au plecat de la Spitalul Universitar.

“E o situaţie grea. Vă rog mult, încercaţi să respectaţi acest moment. Sunt cei de la spital, care ştiu cel mai bine să vă explice. Dau comunicate atunci când este nevoie şi când simt că e momentul. Nu e simplu deloc, vă mulţumesc”, a spus Răzvan Lucescu

Update 23:57: Răzvan Lucescu a sosit la Spitalul Universitar, alături de mama lui, Neli Lucescu şi de băiatul lui, Matei. Cei trei îl vizitează pe Mircea Lucescu, aflat în stare critică.

Răzvan Lucescu a cerut înţelegere pentru familia lui în aceste momente dificile. “Nu vă duceţi şi voi la casele voastre?”, i-a întrebat Răzvan Lucescu pe reporteri. “Puţin respect”, a spus mai apoi fiul lui Mircea Lucescu.

Update 22:27: Răzvan Lucescu a aterizat în România cu un avion privat

Update 15:05: Simona Halep a venit şi ea cu un mesaj copleşitor pentru Mircea Lucescu.

“Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului.

Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Update 14:30: Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, se întoarce în România pentru a fi alături de tatăl său. Antrenorul lui PAOK va pleca din Grecia după disputarea meciului din prima etapă a play-off-ului contra lui Panathinaikos.

Update 14:05: Pe pagina echipei naționale a României a apărut un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu.

“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”.



Update 13:55: Mihai Stoichiță a ieșit din spital și a oferit primele declarații după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu: “Nu poate vorbi. M-am uitat la el și nimic altceva”.

Update 13:00: Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a ajuns și el la Spitalul Universitar de Urgență București.

Update 12:15: La spital și-a făcut apariția și Marius Șumudică, cel care l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu atunci când a evoluat la Rapid. Acesta nu a oferit declarații, utilizând altă cale de acces în clădire.

Update 12:10: După ce starea lui Mircea Lucescu s-a agravat, iar fostul selecționer a fost mutat la ATI, o parte din familia sa și-a făcut apariția la Spitalul Universitar de Urgențe București. Soția sa, doamna Neli, și nepoata Marilu au ajuns la instituția medicală.

Update 11:50: Potrivit fanatik.ro, care citează surse medicale, Mircea Lucescu s-ar afla în comă. Starea medicală a selecționerului este una gravă, iar medicii fac eforturi pentru a-i salva viața.

Știrea inițială

“Facem urmatoarele precizari de interes, ca urmare a atentiei publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secţia de cardiologie.

Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluţie. Vom reveni public dacă situaţia va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar.

Veştile îngrijorătoare au venit chiar dacă sâmbătă fusese o zi mai bună pentru Lucescu, cel care se ridicase din pat, mâncase şi primise şi vizita soţiei Neli.

Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineață, astfel că pericolul rămâne pentru fostul selecționer al României. Lui i-a fost montat un nou stent, al cincilea. Lucescu ar urma să rămână internat încă cel puțin o săptămână. Momentan, nu poate fi transportat la un centru medical din afara țării din cauza stării de sănătate.